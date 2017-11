El PSOE proclama que la solución a la crisis no está en la vía penal

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió ayer en Zaragoza que la Justicia actúe en un Estado democrático, pero sostuvo que "la única solución" al "problema" de Cataluña se encuentra en la vía "política" y no en la penal. Sánchez se expresó en esos términos en la clausura del congreso del PSOE Aragón, en el que ha sido reelegido como líder Javier Lambán.

La crisis de Cataluña dominó gran parte de la intervención de cierre de Sánchez, para quien la actual situación en esa comunidad autónoma es básicamente una crisis política que en buena medida se comenzará a resolver a partir de las elecciones del próximo 21 de diciembre, en las que el PSC, liderado por Miquel Iceta, encarnará, dijo Sánchez, la papeleta de la "concordia y la convivencia".

Sánchez quiso dejar claro que quien "ha hecho más contra el autogobierno de Cataluña es el secesionismo", que no sólo "ha traicionado el verdadero catalanismo", sino que, además, no enarbola ninguna bandera de izquierdas porque ha lesionado la igualdad de los ciudadanos y la estabilidad de los trabajadores, manifestó.

De hecho, en referencia a Podemos, formación a la que no citó explícitamente, el lider so cialista resaltó que "la única izquierda que ha entendido donde debía estar es el PSOE", ya que la "otra izquierda", precisó, "no identifica al independentismo con lo que es, una vuelta al pasado en el reloj de la historia".

Desde Sevilla, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, apeló a un acuerdo entre su partido, el PSOE y Ciudadanos (Cs) para alcanzar un gobierno conjunto en Cataluña, acuerdo que, dijo, se debería lograr "antes o después de las elecciones".

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, consideró por su parte, en Bilbao, que es "imposible" negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con "un 155 operativo y las instituciones catalanas disueltas". Asimismo, Ortuzar negó que el PNV vea como "un guiño" la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes de dar luz verde a la nueva Ley Quinquenal de Cupo y a la reforma del Concierto Económico.