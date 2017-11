El liberado Vila declaró a la juez que medió con Rajoy para evitar el 155

El exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila declaró ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que negoció con el Gobierno una salida a la crisis de Cataluña, que pasaba por renunciar a aplicar el artículo 155 a cambio de que Puigdemont convocara elecciones. La juez impuso a Vila prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, que pagó el viernes tras pasar la noche del jueves en la cárcel.

Según informó ayer "El Periódico de Cataluña", Vila sostuvo en su declaración que el acuerdo ya "estaba cerrado", pero que no se aplicó porque Moncloa no quiso ceder en la intervención de la administración autonómica, a la vez que Puigdemont tuvo presiones para seguir adelante con la declaración de independencia (DUI).

En su auto, la juez destaca que Vila, que no precisó quién fue su interlocutor en Moncloa, dimitió como titular de Empresa la víspera de la aprobación de la DUI en el Parlamento de Cataluña, con lo que "desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista". El exconseller de Empresa, además de responder a las preguntas de su abogado defensor, contestó al fiscal y a la juez, a diferencia de los exmiembros del Govern encarcelados sin fianza. Además, Vila explicó a la juez que no era diputado, por lo que no votó resolución secesionista alguna del Parlament.