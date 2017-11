Independentistas a C´s: "No sois de aquí, marchad a vuestra casa"

Partidarios de la independencia de Cataluña han dirigido insultos y abucheos a los dirigentes y simpatizantes de Ciudadanos antes del acto que esta formación ha protagonizado en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres.



Los independentistas han gritado consignas como "No sois de aquí, marcharos a vuestra casa", respondidas por parte de algunos simpatizantes de Ciudadanos: "Vosotros, nacionalistas, sois fascistas", "Puigdemont, a prisión" o "Votarem".



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado hoy a los catalanes a que acudan a votar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para "recuperar la libertad" y acabar con las "líneas divisorias" trazadas por el "separatismo" en Cataluña.





'Esa estelada no pinta nada'. Simpatitzants de Cs vs manifestants independentistes a Llavaneres pic.twitter.com/Ekw9gD7OUS — Jordi Ribalaygue (@JRibalaygue) 4 de noviembre de 2017

Intercanvis verbals entre partidaris de la independència i unionistes, avui, a l´acte de @CiutadansCs, a Sant Andreu de Llavaneres @324cat pic.twitter.com/xXH5O1kMoE — Noemi Prous (@noemiprous) 4 de noviembre de 2017

Els mossos s han desplegat per separar independentistes de simpatitzants de Cs durant l acte a Llavaneres pic.twitter.com/bbfxVnI7pI — Jordi Ribalaygue (@JRibalaygue) 4 de noviembre de 2017

Rivera ha estado acompañado en este mitin por la líder de su partido en Cataluña y candidata a las elecciones del 21D, Inés Arrimadas, a quien el Ayuntamiento de Llavaneres declaró el pasado mes de octubre. Por eso han elegido este municipio para reivindicar "la libertad y la convivencia".Una libertad que es "aceptar que no todo el mundo piensa igual en tu pueblo", ha exclamado Rivera en el paseo de la Mare de Déu de Montserrat, donde ha denunciado que esta mañana se han encontrado "" para la celebración del acto en un intento de acallar a Ciudadanos.Rivera ha reclamado libertad para la ciudadanía frente a quienes la piden para los exconsellers encarcelados y ha advertido de que "cuando uno alardea de incumplir sentencias, cuando uno cosecha resoluciones judiciales como trofeos, no se puede indignar cuando un juez le imputa".Ha añadido que ni el golpe de Estado del 23F ni el terrorismo de ETA consiguieron "quebrar" la Constitución y que ahora tampoco Junqueras y Puigdemont lograrán "romper la convivencia"."Mandar a los que piensan como tú contra los demás es algo que", ha manifestado Rivera, en referencia a actos de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y contra Puigdemont por decir a los jueces "cómo aplicar la ley".La candidata de Ciudadanos ha manifestado que lo grave no es haber sido declarada persona 'non grata' en Llavaneres, sino que los independentistas pretendan hacer lo mismo en Cataluña con quienes no piensan como ellos, ya que considera que el nacionalismo "siempre hace lo mismo,También ha lamentado que los independentistas "no quieren escuchar", ante los gritos de oposición que han podido oirse en el acto, en el que también ha participado el responsable del área de Anticorrupción y Transparencia de Cs,