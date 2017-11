Feijóo apoya que el abogado del Estado reclame una sentencia ejemplar en el caso de la Gürtel

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que le parece "muy bien" que el abogado del Estado haya pedido, en el marco del juicio de la 'Gürtel', que la Audiencia Nacional dicte una sentencia ejemplar, y subrayó, al tiempo, que es "muy indicativo de lo que quiere hacer" el Gobierno que dirige Mariano Rajoy.

"Está cumpliendo con su deber y con las instrucciones del Gobierno. Y el Gobierno cumple con su compromiso", aseveró, tras presidir la reunión semanal del Consello de la Xunta.

No en vano, Feijóo aludió a las medidas implementadas para prevenir la corrupción en la pasada legislatura y a la actual actitud del Gobierno central "ante algunos de los sumarios abiertos" para concluir que éste "quiere pasar página definitivamente a la presunta financiación irregular de los partidos políticos en España".

"De todos los partidos políticos", apostilló, antes de incidir en que, para lograrlo, "hay que empezar por el partido que apoya al Gobierno" y así poder "tener credibilidad".

"Por eso nos sorprende que, a veces, se quieran comisiones sobre la financiación en el Congreso y acudan todos los partidos, pero haya algunos que se vayan si es en el Senado. Es una cosa muy sorprendente", contrapuso.

Mientras, el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño pidió a la sala que dicte una sentencia "justa" y no una resolución "contundente y ejemplar para atemorizar".

En concreto Javier Gómez de Liaño pidió la absolución por falta de pruebas para el exconcejal del PP de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote para quien la Fiscalía pide once años y ocho meses de prisión por adjudicar supuestamente contratos municipales a empresas de la trama a cambio de viajes organizados por una agencia del entramado.

"No, nada de sentencias ejemplares para atemorizar a unos y dar gusto a otros, no y mil veces no. Lo que hay que pedir y suplicar al tribunal es que dicte una sentencia justa", proclamó.

También el abogado de Carmen Rodríguez Quijano, exesposa de Correa, reclamó su absolución alegando que es víctima por haber contraído matrimonio con el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y haberse fiado de él, y que solo fue una "mujer florero" en sus empresas.

La Fiscalía pide para Carmen Rodríguez 35 años y siete meses de prisión para por haber participado supuestamente en las actividades de empresas de su exmarido para obtener ilegalmente contratos del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) a beneficio de los miembros de la trama.