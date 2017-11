Forcadell y el resto de la Mesa sí comparecen hoy ante el Supremo

La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa acudirán hoy, jueves, a declarar ante el Tribunal Supremo tras recibir ayer las citaciones relacionadas con la querella presentada por la Fiscalía, que les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Así lo explicó a los medios el ex secretario tercero de la Mesa y diputado de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), Joan Josep Nuet, quien denunció que más que perseguir hechos esta querella es una "causa general" que tiene una "intención política".

La citación ante el tribunal Supremo se deriva de la condición de aforados que mantienen como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán.

"Creemos que lo que hemos hecho no es un delito, no es un acto criminal, es un acto democrático que en todo caso se puede discutir como todas las cosas", añadió Nuet. El diputado espera que no se adopten medidas cautelares contra los miembros de la Mesa, porque, dijo, "evidentemente no estamos pensando en fugarnos" ni en incurrir en acciones que entorpezcan el proceso judicial.

"Lo que ahora Cataluña necesita es que demos la cara", añadió Nuet, quien expresó su convencimiento de que la actitud del expresidente Puigdemont de no presentarse ante la Audiencia Nacional puede hacer que el resto de los citados acabe en prisión preventiva, "porque de alguna forma está mostrando el camino de que escaparse es posible. Es un verdadero despropósito y una verdadera irresponsabilidad".

Por su parte, el abogado de Forcadell, Andreu Van den Eynde, aseguró que su defendida acudirá a la citación "con el convencimiento de que su labor ha sido siempre respetuosa con los principios democráticos y la defensa de la institución parlamentaria".

Tiempo "tan breve"

El letrado se quejó de que la citación se haya hecho en un tiempo tan breve, ya que esa premura, sostuvo, "tiene repercusiones en el derecho de defensa", por lo que, adelantó, presentarán impugnaciones. Van den Eynde se opuso a la adopción de medidas cautelares, asegurando que no hay riesgo de fuga.

Las comparecencias de Forcadell y el resto de miembros de la Mesa se iniciarán a las 09.30 horas y los investigados deberán declarar acompañados de un abogado, según explicó el instructor de la causa, Pablo Llarena, expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Será Llarena quien decida si procede adoptar medidas cautelares -de pedirlas el fiscal- y también las diligencias necesarias para avanzar en la investigación.