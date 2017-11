El tribunal de los ERE da cinco días "improrrogables" a Chaves y nueve ex altos cargos para que se personen

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgará a partir del día 13 de diciembre a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos por la pieza "política" de los ERE fraudulentos, otorgó un nuevo plazo de cinco días "improrrogables" tanto a Chaves como a otros nueve ex altos cargos, entre ellos tres exconsejeros, para que se pongan a disposición del tribunal a fin de poder ser citados "personalmente".

En una diligencia de ordenación, el letrado de la Administración de Justicia toma esta decisión después de "haber transcurrido el plazo de cinco días otorgado para que los acusados se pusieran a disposición de este Tribunal a través de su representación procesal para ser citados personalmente sin que hayan hecho manifestación alguna" los diez acusados referidos.

Además de Chaves, la Audiencia alude a los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías; al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; al ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, y al ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez.

Entre los acusados que no se han puesto a disposición del tribunal se encuentran también el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.