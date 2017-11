¿Qué es la euroorden?

El expresidente de la Generalitat aclaró ayer que no pedirá asilo en Bélgica pero también sostuvo que no volverá a España hasta que no tenga "garantías de un juicio justo". ¿A qué obedece su marcha a Bruselas?

En Bélgica tiene posibilidades de dilatar los plazos, en el caso de que se niegue a declarar ante la Audiencia Nacional y dar publicidad internacional a su causa.

¿En qué consiste la euroorden, quien la dicta y quien la concede?

La orden europea de detención y entrega se instauró en 2004 para sustituir a la tradicional extradición, de forma que la persecución internacional de los delitos es competencia directa de las autoridades judiciales y no de las políticas. En este caso, si la juez de la Audiencia Nacional tramita la euroorden, será un juez belga el que decida sobre la puesta en libertad o mantenimiento en prisión de Puigdemont o sus exconsejeros hasta que se resuelva sobre la ejecución de la orden.

¿Cuánto se puede dilatar el proceso de entrega a España del expresidente de la Generalitat?

Es un proceso que puede ser lento si el expresidente de la Generalitat agota los recursos a los que tiene derecho. La decisión no quedaría en manos del Gobierno belga sino de un juez que valoraría la situación. Si los reclamados aceptasen su entrega a España, esta tendría lugar sin más complicaciones, pero en caso contrario se pone en marcha un procedimiento que puede prolongarse varios meses, más allá incluso de las elecciones catalanas del 21-D.