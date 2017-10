La CUP deja abierta la posibilidad de concurrir a las elecciones del 21-D

La portavoz de la CUP, Núria Gibert, expresó ayer el apoyo sin fisuras al Govern, cesado en aplicación del artículo 155, y si bien dijo que "no tenemos ni rey ni virreina", no descartan presentarse a las catalanas del 21 de diciembre, decisión que tomará en todo caso su militancia.

"No descartamos presentarnos el 21 de diciembre porque no descartamos nada, y esto lo tiene que decidir la militancia. Pero no avalamos ninguna medida del 155, sólo aceptamos el mandato del 1 de octubre", señaló en un mensaje abierto.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, que fue destituido el viernes como vicepresidente de la Generalitat, reconoció que "en los próximos días tendremos que tomar decisiones y no siempre serán fáciles de entender". Eso sí, afirmó que Carles Puigdemont "seguirá siendo" el presidente de la Generalitat y Carme Forcadell, la del Parlament.

Junqueras no aclara si esas decisiones tendrán que ver con la participación en las elecciones del 21-D, pero en un artículo en el diario "El Punt Avui" sostiene que "necesitamos una estrategia compartida, como decía Albano Dante Fachin", el líder de Podem, enfrentado a la dirección estatal de Podemos.

"En el camino que nos queda por recorrer", explica, "es imprescindible tejer sólidas alianzas". Y no hay más "opción que seguir hacia adelante, sin renunciar nunca a las urnas para validar la república". Fachin dijo el sábado que sería "una traición al espíritu del 1-O" presentarse a los comicios del 21-D "si no hay una estrategia conjunta que esté a la altura de lo que ha hecho la gente en la calle".

Sin embargo, Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau y Xavier Domènech, diputado de Unidos Podemos en el Congreso, rechaza integrarse en un bloque soberanista con vistas a los comicios convocados por Mariano Rajoy, a quien, con todo, no reconoce como la máxima autoridad en Cataluña.

La corriente Anticapitalistas de Podemos, a la que pertenece la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, reconoció la "nueva República catalana" proclamada el viernes por el Parlament.