El Senado suaviza la intervención de la Generalitat al aceptar el PP las enmiendas del PSOE

El Senado autorizó ayer al Gobierno a intervenir en Cataluña apenas 45 minutos después de que el Parlament aprobara una resolución en cuyo preámbulo se declara un "Estado independiente en forma de república". La de ayer fue la sesión más relevante de la Cámara Alta desde la instauración de la democracia y también una jornada marcada por los rostros adustos de los senadores después de que Cataluña consumara la secesión.

El texto definitivo que salió de la Cámara Alta suaviza los términos iniciales de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobada por el Consejo de Ministros hace una semana. Fue el resultado del acuerdo entre populares y socialistas, que llevó al PP a aceptar dos enmiendas del PSOE, una para modular las medidas, incluso suspenderlas si cambian las circunstancias que las provocaron, y otra para renunciar al control de los medios públicos catalanes, como TV3, que seguirán dependiendo del Parlament. Fue una ardua negociación que se prolongó durante toda la mañana y durante la cual el PSOE renunció de manera definitiva a condicionar su respaldo al acuerdo de que se aceptara la reversión de las medidas si el presidente Puigdemont convocaba elecciones, una posibilidad ya descartada.

Con el voto a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, Foro, UPN y CC, las medidas propuestas por el Gobierno recibieron el respaldo de la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu y Compromís votaron en contra, mientras que Nueva Canarias se abstuvo.

El presidente Rajoy asumió en el Senado la defensa del mecanismo "legal y democrático" del 155, frente al que "no hay alternativa" ante la actitud del presindet Puigdemont. Rajoy asegura que las medidas de la intervención en la Generalitat son necesarias para cortar el desafío independentista. Lo que amenaza a Cataluña, dijo el jefe del Ejecutivo, no es el artículo 155, sino la actitud del Govern, y "de lo que hay que salvar a Cataluña no es del imperialismo español" ni de la aplicación de un artículo constitucional, sino de "los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales" de una minoría. El presidente se preguntó en voz alta si "a cambio de sosegar el desafío" hay que reconocer "la existencia de categorías desiguales entre los ciudadanos".

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, calificó de "muy facha e injusta" la posición de los senadores independentistas, a los que reprochó que su obsesión por una "república independiente" ponga en riesgo el autogobierno. El senador de Ciudadanos Francisco Alegre criticó a Rajoy por su "inacción" al "mirar hacia otro lado" cuando empezó la deriva independentista hace cinco años. La senadora de ERC Mirella Cortés hizo a ambos "cómplices" del Gobierno por lo que pueda ocurrir en Cataluña y advirtió que los secesionistas no darán "ni un paso atrás" en la proclamación de la república catalana. "No hacemos nada a nadie ¿Por qué debemos decidir juntos por los siglos de los siglos?", preguntó la senadora."Ya estamos un poco hartos de que nos impongan desde aquí su manera de ver la vida, estos partidos que son minoritarios allí", concluyó.

Por el PDeCAT, el senador Josep Lluís Cleries, garantizó fidelidad a Puigdemont y a su Govern ante lo que llamó el "golpe del 155".