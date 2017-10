Rechazo frontal de la comunidad internacional a reconocer la independencia

Los principales países del mundo -entre ellos EEUU, Alemania, Reino Unido y Francia- y destacadas instituciones como la UE, la ONU y la OTAN expresaron ayer su rechazo a la independencia de Cataluña y mostraron su apoyo a la unidad de España. Los gobiernos y las cancillerías de los países más poderosos de la comunidad internacional respaldaron al Gobierno de Mariano Rajoy y abogaron por encontrar una solución dentro del orden constitucional español.

Estados Unidos dejó claro que "Cataluña es una parte integral de España" y mostró su respaldo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España "fuerte y unida". "Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado suscrito también por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien reiteró el respaldo del presidente Donald Trump al Ejecutivo español.

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la "clara postura" del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en defensa del "orden constitucional", a la vez que subrayó que la "soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables".

Reino Unido dejó claro que "no reconoce ni reconocerá" la declaración unilateral de independencia de Cataluña. "Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España", señaló un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó también que el "único interlocutor" de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al tiempo que subrayó que la situación en la región de Cataluña es un "asunto interno" español.

Italia tampoco reconoce "ni reconocerá" la declaración de independencia de Cataluña, afirmó el ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, a la vez que calificó esa decisión del Parlamento de esa comunidad autónoma de "gesto gravísimo y fuera del marco de la ley".

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. "Para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor", dijo.La OTAN afirmó que la crisis en Cataluña debe ser resuelta "dentro del marco constitucional español". La OCDE, Polonia, Bélgica, Chipre, Bulgaria, Serbia también expresaron su apoyo al Gobierno español.

Portugal no reconoce la declaración unilateral de independencia y condena la "quiebra del orden constitucional" que este acto representa. El primer ministro de Portugal, António Costa, mostró su "total solidaridad" con la defensa de la unidad de España y su deseo de que se aseguren los canales de diálogo bajo el cumplimiento de la Constitución. Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirmó "el respeto por la unidad del Estado español, incompatible con el reconocimiento de la invocada declaración unilateral de independencia de Cataluña". Esta declaración, "además de no respetar la Constitución, no contribuye a la salvaguarda del Estado de Derecho democrático y al normal funcionamiento de las instituciones", señaló el jefe del Estado luso. "Nuestra posición es muy clara: total solidaridad a la defensa del principio constitucional de la unidad de España"

En Moscú, el Kremlin y la Cancillería de Rusia mantuvieron un riguroso silencio, aunque algunas autoridades llamaron a encontrar una solución pacífica.





Sarah Sanders | Portavoz de la Casa Blanca

"Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno para mantener a España unida y fuerte"







Emmanuel Macron | Presidente de Francia

"El único interlocutor con España es el Gobierno de Mariano Rajoy; la situación en Cataluña es un asunto interno"