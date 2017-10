El pleno más importante, la votación más triste

En silencio, sin aplausos; así acabó el que probablemente haya sido pleno más importante de la historia del Senado, con una votación celebrada tras una intensa mañana de debate político contaminada por el pesimismo, los malos augurios, y una sensación de tristeza cada vez mayor en el ambiente. Con la excepción de los senadores independentistas que desde Madrid vivieron con ilusión una jornada histórica para Cataluña, los rostros de la mayoría de los parlamentarios, asesores, ministros, y del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, denotaban una enorme preocupación.

El Senado vivió su pleno dedicado a autorizar las medidas del 155 mirando de reojo lo que ocurría en el Parlament, constatando a medida que pasaban las horas que la declaración de independencia era inevitable y que los acontecimientos entraban inexorablemente en un territorio inexplorado, tanto para Cataluña como para España.

El presidente sólo intervino una vez ante el hemiciclo, al comienzo del pleno, durante unos 45 minutos, recibido con aplausos de todo el grupo popular y el Gobierno en pie y despedido de la misma forma, incluso con gritos de "Bravo, bravo", cual merecida faena taurina. "Yo hubiera venido aquí a defender mis principios", fue uno de sus comentarios más celebrados, al aludir a la renuncia de Carles Puigdemont a exponer al Senado sus alegaciones al 155, pero lo que más gustó a la bancada popular, engrosada para la ocasión con dirigentes y diputados del PP, fue la mención a la primera medida para la que el Gobierno consiguió permiso del Senado.

Y no es otra que la destitución de Puigdemont y todo su Gobierno, algo a lo que el presidente aludió con tono neutro y que los del PP celebraron con alto entusiasmo, algo que no gustó nada al resto de la Cámara, sobre todo a los nacionalistas, a tenor de muchos comentarios deslizados después por los pasillos de la Cámara.

Superado el trámite de desgranar la reacción del Gobierno para acabar con esos "viajes imposibles a un Ítaca que no existe", en palabras del propio presidente, Rajoy aguantó una hora más en el escaño y a mediodía se marchó a un despacho del Senado; sólo regresó para la votación.

Mientras en Barcelona los diputados del Parlament votaban la declaración de independencia, en el hemiciclo del Senado los senadores no despegaban la vista de sus teléfonos móviles. La Historia con mayúsculas les temblaba en las manos. Intervenía el portavoz del PP, José Manuel Barreiro, y Mariano Rajoy almorzaba con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando en el Parlament cantaban "Els Segadors".

La larga sesión permitió, eso sí, introducir alguna modificación al texto aprobado en comisión, y gracias al PSOE el PP renunció a la medida que preveía el control gubernamental de TV3.

Intercambio de regalos

Mirella Cortés, de ERC, entregó a Rajoy el libro "Catalunya para españoles", de Salvador Giner, y el presidente le corespondió con un ejemplar de la Constitución; aplausos del PP. Ramón Espinar, de Unidos Podemos, levantó ampollas con un duro discurso en el que recordó que a Lluís Companys, el presidente catalán fusilado, le detuvo el mismo agente que capturó a militantes socialistas igualmente fusilados.

Y José Manuel Barreiro le espetó que tiene más genética antifranquista Pablo Casado que él.

Pero fue la senadora de Nueva Canarias, María José López Santana, la más emotiva, al alertar, abatida y con la voz rota: "No es día para aplausos y discursos triunfalistas. No hay vencedores ni vencidos. Hemos fracasados todos, todos". Y eso que los había muy contentos; desde el grupo de ERC alguien comentaba muy ufano, y convencido, al final de la mañana: "Mola no tener rey".