Los juristas advierten de las dificultades para ejecutar el 155

El modo de activar el artículo 155 de la Constitución es bien visto por los juristas consultados por FARO.

Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional. "Quedo asombrado de la falta de grandeza histórica que han revelado los protagonistas de esta declaración de independencia al negarse a realizar una votación pública. Es como si no creyeran en la trascendencia histórica de su acción. No me imagino a la Asamblea Nacional de Francia votando en secreto en 1789; o a la Convención de Filadelfia al declarar la independencia de EE UU... Que los diputados estén pensando en las consecuencias de tipo personal representa una escena muy poco susceptible de ser plasmada en uno de esos célebres lienzos que reflejan grandes hechos históricos. Esto puede significar que los diputados independentistas no están convencidos de que su voto represente algo más que una protesta puntual. El escenario jurídico que se abre está presidido por un artículo 155 de la Constitución que hubiera merecido desarrollo normativo a través de una ley. Me resultaba sorprendente que el Gobierno no disolviera el Parlamento catalán. Al final, Rajoy ha decido disolverlo y convocar elecciones. Sólo cabe desearle al Gobierno la inteligencia necesaria para abordar una situación tan complicada".

Paz Andrés, catedrática de Derecho Internacional Público. "El Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia y lo ha hecho vulnerando de nuevo las reglas democráticas más elementales, añadiendo como guinda una votación secreta sacada de la chistera en el último momento. Termina así la ambigüedad buscada por Puigdemont en la sesión del 10 de octubre y cobra pleno sentido la Declaración posterior firmada por el bloque secesionista en otra sala del edificio. Es la culminación de un verdadero fraude de ley en el que se ha tergiversado el derecho internacional y el principio de libre determinación de los pueblos, y se ha despreciado un principio básico de una sociedad democrática, el imperio de la Ley. Y todo ello invocando, en vano, la democracia. Ahora es tiempo de actuar con rapidez, firmeza e inteligencia. Las medidas decididas por el Consejo de Ministros tienen estas características. Desde el punto de vista democrático, la celebración de elecciones autonómicas es irreprochable, pese al riesgo que supone hacerlas en un contexto de desorden jurídico y social como el que existe en Cataluña. En la comunidad internacional, una declaración unilateral de independencia tiene la efectividad y relevancia que le dan los Estados que la reconozcan. No preveo que la de Cataluña tenga recorrido y los comunicados emitidos ya por algunos Estados y la UE así lo confirman. Pero este traumático proceso que estamos viviendo es síntoma de un malestar que necesita terapia. En otras palabras: tras una intervención urgente y unas elecciones democráticas en Cataluña, la reforma constitucional en España es ya inaplazable".

Joaquín Varela, catedrático de Derecho Constitucional. "En lo sucedido ayer veo un aspecto positivo: por fin se aclara el embrollo sobre la declaración de independencia y la activación del 155. Son acontecimientos que marcan un antes y un después. La situación es muy grave: la más grave, desde el punto de vista político, desde la transición. Sería deseable que las medidas que se adopten puedan desarrollarse evitando la confrontación física, la violencia. Todo esto llevará tiempo. Nos esperan semanas muy difíciles. Una de las grandes incógnitas que se abren es cómo reaccionarán a la aplicación del artículo 155 la clase política catalana, el Gobierno secesionista, los políticos de segunda línea, los funcionarios y toda la gente que ha estado en la calle movilizada principalmente por la CUP".





