En directo | Rajoy defiende en el Senado las medidas del artículo 155 para Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá este viernes al Pleno del Senado que dará autorización al Ejecutivo para aplicar en Cataluña las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, entre las que se incluye la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de sus consejeros, el recorte de las funciones del Parlament, y la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de seis meses.

Junto a Rajoy, acudirá a la Cámara Alta su gabinete, al que prevé reunir el mismo viernes por la tarde para aprobar esa destitución del Gobierno catalán. Además, en esa reunión del Consejo de Ministros se nombraría a la comisión u órgano que coordinará la aplicación de las medidas del 155, sin que se descarte la posibilidad de que sea un mando único.

Este jueves por la tarde fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que acudió al Senado para asegurar que las medidas del 155 responden a la "necesidad política del momento" y se toman con "proporcionalidad y gradualidad". Y subrayó que en la actual situación, el Ejecutivo tiene la obligación de "rescatar" a Cataluña.

Además, Saénz de Santamaría ha recriminado a Puigdemont que no haya acudido a la Cámara Alta, a pesar de que se le han dado "facilidades", de la misma manera que previamente tampoco respondió al requerimiento del Gobierno, "dejando pasar todas las oportunidades". "Y desde el pasado sábado que remitimos este acuerdo al Senado, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", ha indicado.

El debate se abrirá con la intervención de Rajoy, al que seguirá un turno a favor de 40 minutos y otro en contra de otros 40 minutos. Luego se podrán defender los votos particulares, aunque el plazo para presentar este tipo de enmiendas se ha aplicado hasta media hora antes de que se vote.

Después intervendrán los grupos parlamentarios, se votarán los votos particulares y el dictamen. El debate se prolongará varias horas y puede concluir con la intervención del nuevo del Gobierno. "Pasaremos de las cinco horas seguro", ha dicho el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz.



Matizar el artículo 155



En el pleno, a iniciativa del PSOE, podrán matizarse las medidas aprevistas para aplicar el artículo 155 si desaparece la causa que ha provocado su activación o si cambian las circunstancias políticas.

Un gesto que da la oportunidad al independentismo catalán para suavizar su respuesta al 155 y que se ha incluido en el acuerdo del Gobierno gracias a la propuesta de los socialistas, que permitirá además aplicar gradualmente las medidas.

La enmienda del PSOE, la única aceptada por el PP, plantea que sea posible anticipar el cese de las medidas del 155 si a su vez cesan las causas que las motivaron, y los socialistas, como defendía su portavoz en el Senado, Ander Gil, esperan que "sirva de puente" para una "solución de última hora".

En una sesión en la que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, defenderá las medidas del 155, el Senado autorizará de forma definitiva al Gobierno para poner en marcha las actuaciones previstas tras la maratoniana sesión de ayer en comisión, en la que el PP aceptó modularlas a la espera de una salida 'in extremis'.



Sin voz de la Generalitat



En el pleno no habrá finalmente debate entre el Gobierno de Rajoy y el de la Generalitat, después de que el presidente catalán rechazara acudir a esta sesión, como le había ofrecido el presidente del Senado, Pío García Escudero.

Se volverán a escuchar, por tanto, las voces del Ejecutivo y el PP, de los grupos que le apoyan en la aplicación del 155, como el PSOE y el Grupo Mixto, en el que están Ciudadanos y UPN, y de las formaciones que se oponen: PDeCAT, ERC, el PNV y Unidos Podemos, entre otros.

También podrá hablar un portavoz del grupo territorial catalán de Unidos Podemos en el Senado.

Los grupos podrán presentar votos particulares hasta el mismo momento en que se celebre la votación, al haberse ampliado ayer el plazo que inicialmente vencía hoy a las 9,30 horas para facilitar la negociación de las enmiendas.

Debido a la celebración de este debate, hoy no se celebrará por la mañana el habitual Consejo de Ministros de los viernes, cuya convocatoria queda pendiente, a la espera de la autorización de la Cámara Alta que permitirá al Ejecutivo aplicar las medidas previstas en su propuesta.