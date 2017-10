Rajoy destituye al Govern en pleno y convoca elecciones en Cataluña el 21 de diciembre

El Gobierno ha ordenado cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consellers del Govern catalán en aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, y ha convocado elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, según ha informado el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.



Ha sido en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, después de que el Gobierno haya recibido la autorización del Senado para aplicar las medidas del 155 que permitan restablecer la legalidad en Cataluña, aunque los acuerdos no serán efectivos hasta ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Además de Puigdemont y Junqueras, han sido cesados el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull; el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; el de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; la de Enseñanza, Clara Ponsatí; y la responsable de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs.





El Gobierno adopta medidas para evitar el secuestro inadmisible a los catalanes y hurto de una parte de su territorio al resto de españoles — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017

El Estado tiene los medios para recuperar la normalidad. Planteamos al TC la nulidad de las resoluciones aprobadas hoy por el Parlament pic.twitter.com/8Toz2E14B5 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017

"Es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes"

Jornada triste en la que la sinrazón ha derribado la ley, sin pararse a pensar que pretenden imponerse por la fuerza de hechos consumados — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017

"Un acto delictivo"

Rajoy: "Hoy el Parlament ha aprobado algo que es un acto delictivo". Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

También el conseller de Salud,; la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia,; el de Interior, Joaquim Forn; el de Cultura,; el de Justicia,; y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,Asimismo, ha explicado que el Consejo de Ministros ha acordado el, Pere Soler, y ha ordenado la clausura de las llamadasen el exterior, salvo la de Bruselas.De acuerdo con la página web de la Generalitat, Cataluñade representación en el exterior: en Alemania, Francia y Suiza, Reino Unido e Irlanda, Austria, Italia, Unión Europea y Estados Unidos.También ha ordenado el, una entidad público-privada al servicio del Govern para impulsar la proyección internacional de Cataluña, y elEn la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros que ha aprobado las medidas en Cataluña al amparo del 155, Rajoy ha justificado esta decisión porque considera que esY lo es también, ha añadido, para quede los ciudadanos de Cataluña."Son las urnas, las de verdad", las que tienen que establecery "las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes", ha añadido Rajoy. Y ha apostillado que el Gobierno no quiere dilatar esta tarea de recuperar la convivenciaPor eso ha defendido convocar cuanto antes unas elecciones, ha dicho.Rajoy avisó en los pasillos del Senado, tras el pleno en el que se ha autorizado al Gobierno a aplicar las medidas previstas en el 155, que el Estado reaccionaría ante la aprobación de la independencia por parte del Parlament, porque es algo que para la mayoríaRajoy subrayó que el objetivo esante algo que "no es posible", laEn este sentido, lanzó un mensaje de tranquilidadporque "las cosas se harán bien, se harán con mesura, se harán con eficacia", al igual que ha hecho hasta ahora el Gobierno, que además, ha añadido estará "a la altura de las circunstancias".Consideró que lo sucedido en el Parlamento dees la "prueba inequívoca" de lo necesario que era que el Senado aprobase el acuerdo del Gobierno al amparo del 155.Rajoy también destacó que Españay el Estado no está dispuesto "de ninguna de las maneras" a que algunas personas pretendan "liquidar" la Constitución, las normas de convivencia y las reglas de juego.Unas normas que "han servido para que en 40 años España sey más prósperos del mundo", ha aseverado.