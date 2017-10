C´s, PSC y PPC abandonarán el Parlament si se vota sobre la independencia

Ciudadanos (Cs), PSC y PPC no participarán en la votación en el Parlament de la propuesta de resolución que planteará declarar Cataluña como estado independiente, según han anunciado los líderes de esos partidos antes de iniciarse la segunda sesión del pleno.



Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han registrado hoy en el Parlament una propuesta de resolución en la que -en su parte expositiva, y no en la parte que se somete a votación- se plantea "asumir el mandato del pueblo expresado en referéndum" y "declarar Cataluña como Estado independiente en forma de república".



A través de Twitter, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su formación "no participará en la votación ilegal de la declaración secesionista. Espero que el PP rectifique y haga lo mismo".





.@CiutadansCs anuncia que no participará en la votación ilegal de la declaración secesionista. Espero que PP rectifique y haga lo mismo. „ Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de octubre de 2017

Vista la propuesta de independencia, actuaremos como siempre y no participaremos de esa votación. @PPCatalunya „ Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 27 de octubre de 2017

.@socialistes_cat Ahir parlava d'evitar un error espectacular.Es la proposta de JxS i la CUP. Abandonarem l'hemicicle per no donar-hi suport „ Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 27 de octubre de 2017

Pero el propio Xavier García Albiol, líder del PP catalán, ha dejado claro también en un tuit que, "vista la propuesta de independencia, actuaremos como siempre y no participaremos de esa votación".El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado en una misma línea que "el PSC ayer hablaba de evitar un error espectacular. Es la propuesta de JxSí y la CUP. Abandonaremos el hemiciclo para no dar apoyo".Esta mañana, la Fiscalía ha asegurado que baraja la posibilidad de presentar una querella por rebelión contra todos aquellos que participen en la aprobación de una declaración de independencia para Cataluña, aunque confía en que no llegue el momento de tener que ejercer esas acciones.