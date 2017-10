Puigdemont renuncia a ir al Senado, pero la DUI abre una seria crisis en el Govern

Carles Puigdemont renuncia a ir al Senado y anoche seguía reunido con sus consejeros para acordar una respuesta a las medidas aprobadas por el Gobierno al amparo del artículo 155, que la Cámara alta no aprobará hasta mañana viernes. Pero en esa búsqueda de acuerdo se habría abierto una importante brecha entre partidarios de que el Parlament apruebe mañana la declaración unilateral de independencia (DUI), bloque que encabeza el propio President, y quienes, como el consejero de Empresa, Santi Vila, prefieren que el Govern convoque elecciones anticipadas para frenar la aplicación del artículo.

Vila habría amenazado con dimitir y a él se habrían sumado, según varios medios, los titulares de Justicia, Carles Mundó, y el de Salud, Toni Comín, aunque los dos últimos negaron tal extremo en las redes sociales. Los motivos del enfado de Vila tienen que ver, según "La Vanguardia", con sus esfuerzos de las últimas semanas para poner coto a la salida de empresas de Cataluña.

A la reunión asistían también diputados de Junts pel Sí (JxS), los dirigentes de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y el expresident Artur Mas.

Todo se precipitó después de que el PDeCAT, el partido de Puigdemont y uno de los dos socios de la coalición JxS, junto a ERC, decidió comunicar al presidente de la Generalitat su deseo de que el pleno del Parlament que empieza hoy apruebe la DUI, descartando, de paso, cualquier otro escenario; así, unos comicios anticipados, opción con la que ha presionado a Puigdemont, entre otros, Artur Mas.

Los 61 diputados de JxS se reunieron por la tarde en el Parlament y acordaron una postura "clara" y "unitaria" con vistas al pleno de hoy y mañana.

El líder de ERC y vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, también señaló el camino de la DUI. En declaraciones a la agencia Associated Press (AP), Junqueras dijo que el Gobierno de Mariano Rajoy no da "otra opción" al Govern, aunque después matizó que hablaba en nombre de su partido, no del Ejecutivo.

Mientras, ex altos cargos del PSC, Unió (UDC) y Convergència adheridos a la plataforma Portes Obertes del Catalanisme reclamaron a Puigdemont que "renuncie" a la DUI y convoque "inmediatamente" elecciones al Parlament, en lo que denominaron "un acto de responsabilidad hacia las instituciones y la ciudadanía de Cataluña".

Decisión tomada

El presidente catalán justificó su renuncia a ir finalmente al Senado a defender en persona las alegaciones del Govern al artículo 155, al entender que el Gobierno de Rajoy ya tiene decidido, pase lo que pase, aplicarlo.

Su "voluntad" era comparecer hoy por la tarde ante la comisión de 27 senadores encargada de tramitar las medidas, pero el Govern interpreta que la decisión de activar el 155 "ya está tomada", por lo que su presencia en la Cámara alta no sería relevante.

Después el President escribió en su cuenta de Instagram: "No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña ¡Seguimos! #CatalanRepublic".

"A mí no me sorprende que no venga, está claro que no quiere dialogar", dijo el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al conocer la renuncia de Puigdemont a ir al Senado.

Méndez de Vigo, que hizo estas declaraciones en el Congreso, argumentó que "cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, dialogar ni atender a los requerimientos".

Y destacó que esa es la actitud que se ha "visto desde el principio" en el presidente catalán, desde la Conferencia de Presidentes del pasado enero, en la que Puigdemont "dejó la silla de Cataluña vacía".