Los memes de la "no, pero sí" comparecencia de Puigdemont

La "no, pero sí" comparecencia de Carlos Puigdemont ha vuelto a llenar las redes de chistes y bromas de internautas que dan su particular versión de la jornada de este jueves en el Palau de la Generalitat en la que el presidente ha comunicado que no celebrará elecciones y deja en manos del Parlament la declaración de la independencia.







Puigdemont presenta al ciudadano catalán que irá a la cárcel en su lugar https://t.co/rHrGMtXzif pic.twitter.com/423meihi5c — El Mundo Today (@elmundotoday) 26 de octubre de 2017



Lo de Puigdemont :

"A ver como les explico a los de las esteladas de ahí fuera, que no tengo cullons" #ReunionGovernARV pic.twitter.com/CthouhzFIS — Pegaso Tuit ???? (@ChiringuiteroRT) 26 de octubre de 2017



Así está lo de Puigdemont y la independencia pic.twitter.com/cOPAACvD4O — Srta. Angeles Ana (@anarodriguez96) 26 de octubre de 2017



Cuando los de "Cuentame" lleguen a esta época tienen para siete temporadas con lo de Puigdemont y la independéncia... — Salva (@salfemar73) 26 de octubre de 2017



Lo de Puigdemont ha sido como cuando eres pequeño y amenazas con irte de casa y después no llegas ni al portal de tu edificio. — Princesita Ninja (@PrincesitaNinja) 26 de octubre de 2017



ÚLTIMA HORA: Puigdemont comparecerá para anunciar la suspensión de la comparecencia en la que iba a anunciar su comparecencia. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de octubre de 2017



Resumen en una imagen de la comparecencia de Puigdemont. pic.twitter.com/1YpshgxPoZ — Javier Durán (@tortondo) 26 de octubre de 2017



#DIRECTO | García Ferreras tiene ya un aspecto completamente desaliñado tras 15 días sin abandonar el plató de 'Al Rojo Vivo'. pic.twitter.com/WbdsZRxtB7 — El Mundo Today (@elmundotoday) 26 de octubre de 2017



Ni Antonio García Ferreras se ha salvado de las bromas en Twitter