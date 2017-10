La intervención del Gobierno en Cataluña acabará con elecciones en enero

La intervención del Gobierno en Cataluña concluirá en enero con la celebración de elecciones. Esa es la salida al desafío independentista que figura en el conjunto de medidas que hoy aprobará el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución y que deberá refrendar el Senado.

El horizonte electoral de Cataluña comenzó a perfilarse ayer cuando la exministra socialista Carmen Calvo, miembro de la ejecutiva y una de las personas del estrecho círculo con el que Pedro Sánchez comparte los detalles pactados con el Ejecutivo para intervenir sobre el autogobierno catalán, deslizó enero como el plazo en el que podría haber un desenlace a través de las urnas. Más tarde, el líder de Ciudadanos Albert Rivera, también partícipe del acuerdo con el Ejecutivo, ratificó en Oviedo que enero sería mes electoral en Cataluña. Algunas fuentes citadas ayer por Efe afinaban incluso más y apuntaban al domingo 28 de enero como fecha de los comicios. La filtración provocó malestar en el Gobierno, que hasta después de su reunión de hoy no tenía previsto detallar las medidas, y su portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo manifestó que resultaba "prematuro" concretar el plazo para unos comicios que el Ejecutivo proyecta para algún momento de los próximos seis meses. La insistencia de los socialistas en que la intervención tenga un duración corta les llevó a defender el plazo más breve para las elecciones, en contra del criterio del PP, partidario de ampliar el plazo a la espera de la desmovilización de los votantes soberanistas.

La salida tiene una doble complejidad: jurídica y política. Los constitucionalistas dudan que la excepcionalidad del artículo 155, nunca activado hasta ahora en los casi cuarenta años de vigencia de la Carta Magna, ampare al Ejecutivo para disolver el Parlament. En la vertiente política, los independentistas anuncian un boicot a los comicios, a los que amenazan con no concurrir. El expresidente de la Generalitat Artur Mas considera "letal para Cataluña" que el Estado forzara la convocatoria de elecciones y los partidos soberanistas no se presentaran. Una Cámara catalana sin presencia de diputados independentistas sería "un muy mal final" para el proceso soberanista, advierte Mas, en una entrevista en el diario Ara, y "no sería asumible" que "todo esto acabase con un Parlament donde sólo estuviesen presentes los partidos que defienden la dependencia del Estado español".

El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, rechaza celebrar elecciones anticipadas en Cataluña, ya sean convocadas por el propio Govern o forzadas por el Estado. "No es la mejor manera de avanzar" en la hoja de ruta soberanista, según Junqueras, para quien la única prioridad ahora es declarar la independencia.

Antes de convocar elecciones, el Gobierno asumirá el control del área económica de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra y de la televisión pública catalana, medida esta última defendida por el PSOE. Desde Bruselas, el presidente Rajoy atribuyó la aplicación de las medidas pactadas con los socialistas y con Ciudadanos a que "hemos llegado a una situación límite", algo que "es lo que se pretendía por parte de algunos". El ministro Méndez de Vigo explicaba ayer que el primer objetivo de la aplicación del artículo 155 es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, además de asegurar la neutralidad institucional, preservar los derechos de catalanes y mantener los servicios públicos "esenciales y la recuperación económica".