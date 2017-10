El PSOE quiere una intervención "breve" y "muy, muy limitada"

El "número tres" del PSOE, José Luis Ábalos, concedió ayer que después de la "tramposa" oferta de diálogo de Carles Puigdemont, a su partido solo le cabe respaldar al Gobierno en las medidas que tome para restaurar la legalidad en Cataluña bajo el paraguas del artículo 155. No obstante, reclamó que la intervención del autogobierno catalán sea "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".

Cuando se conozcan las medidas, dijo Ábalos, los socialistas concretarán si su apoyo es "absoluto, relativo o en qué grado", precisó Ábalos, recalcando que la aplicación del 155, además de breve, debe limitarse "a la prestación de los servicios públicos" en Cataluña, y solo con el horizonte de "normalizar" y procurar certidumbre".

El secretario de Organización, además, hizo hincapié en que hasta que el Senado apruebe las medidas, habrá todavía "ventanas abiertas" y posibilidad de reconducir la situación en un marco de diálogo.

Un diálogo para el que el PSOE mantiene abiertas las puertas de su comisión de reforma del Estado autonómico, en la que los partidos independentistas no tomarán parte -aduciendo, precisamente, como motivo la activación del precepto constitucional- y de la que el miércoles se descolgó casi por completo Unidos Podemos.

Dicho esto, Ábalos arremetió contra la oferta de diálogo del presidente catalán: "Para Puigdemont no es tal diálogo, sino negociar las condiciones de la secesión, y ese marco de diálogo no lo podemos aceptar. No asumimos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a miniestado, ni la integridad territorial es negociable".

También le advirtió que el PSOE no acepta su afirmación de que existe "represión policial en España, como tampoco existe en Cataluña". Ábalos argumentó que el nivel de "desgaste", "desasosiego" e "intranquilidad" que vive la sociedad española no es bueno para el país y que la responsabilidad de los representantes políticos es "poner fin a esta situación desde la legalidad y la institucionalidad".

Con ese objetivo, y para hablar de la aplicación práctica del 155, se reunieron ayer durante varias horas, en Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria de Igualdad del PSOE y doctora en Derecho Constitucional, Carmen Calvo.

Pero en las negociaciones entre ambos partidos para pactar las medidas del 155 intervinieron además dos históricos muñidores de acuerdos: Pedro Arriola, asesor del PP en las últimas tres décadas, y José Enrique Serrano, jefe de gabinete tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero. También tomaron parte José Luis Ayllón (PP) y Meritxell Batet (PSC), se descartó aplicar la ley de Seguridad Nacional y la ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Mientras, el líder de Cs, Albert Rivera, justificó su apoyo al 155 afirmando que una democracia europea "no puede aceptar chantajes" de nadie. Si España no se plegó a los "chantajes" del 23-F o del terrorismo, "no lo va a hacer ahora", puntualizó.

En el Grupo de Unidos Podemos, las críticas fueron con matices. Xavier Domènech, de En Comú Podem, habló de "irresponsabilidad brutal", pero Alberto Garzón (IU), sin ahorrar denuestos al PP, admitió que la "amenaza" de Puigdemont de declarar la independencia le decepciona y resta valor a su oferta de diálogo.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, reconoció ayer que con la activación del artículo 155 se está "a punto" de entrar en un escenario "malo" para España y "muy difícil" para Cataluña. Campuzano criticó al Gobierno por descartar una solución política, pero subrayó que aún hay tiempo hasta mañana, cuando el Consejo de Ministros activará el precepto, para evitar el "error más grande de la democracia española en los últimos 40 años".

Campuzano reiteró que "si lo que se pretende es que la sociedad catalana se humille ante el Gobierno español, es evidente que eso no es aceptable", ni tampoco que se continué con la política de "castigar a los dirigentes" civiles que han organizado las movilizaciones del "procés", en referencia a los encarcelados Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium)