Rivera afirma que una democracia "no puede aceptar chantajes"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que una democracia europea "no puede aceptar chantajes" de nadie y lo ha hecho tras conocer la respuesta que ha dado hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.



Rivera, que participa en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, ha señalado que si España no se plegó a los "chantajes" del 23F o del terrorismo, "no lo va a hacer ahora".



"Bienvenida" cualquier iniciativa para reformar este país, ha dicho, pero ha rechazado aceptar la "ilegalidad" del Govern, insistiendo en que el Ejecutivo tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución para la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.



La opción de una convocatoria de elecciones, según indicaron ayer fuentes del Gobierno, podría ser válida para la vuelta de la Generalitat a la legalidad, pero subrayaron que dependería de cómo se hiciera.



Pero Rivera no ha sido el único político que ha criticado la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno. A través de las redes sociales, muchos han denunciado la amenaza del presidente catalán.



El líder del PP catalán, Xavier Albiol, ha advertido este jueves de que la segunda respuesta del presidente del Govern, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno central ha provocado "la voladura del autogobierno", y de que el Estado tiene legitimidad para restablecerlo.







.@KRLS ha decidido provocar la voladura del autogobierno de Cataluña. El gobierno de España está legitimado para restablecerlo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de octubre de 2017