El Barcelona impide la entrada de pancartas de ANC y Òmnium Cultural

El Barcelona ha mostrado una gran pancarta antes del partido de la Liga de Campeones contra el Olympiacos, en la que reclama "diálogo, respeto y deporte", tras haber pactado esta acción con la UEFA, aunque no ha contado con el apoyo de dos destacadas organizaciones, como son la ANC y Òmnium, invitadas al palco.





Un tifo "Dialogue, respect et sport", des sifflets pr l'hymne de la @ChampionsLeague et le public du Camp Nou qui scande "Liberté" @lequipe pic.twitter.com/nmVqpE6eJX — Florent Torchut (@FlorentTorchut) 18 de octubre de 2017

Tras el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, Cataluña ha vivido una seria de movilizaciones, y este miércoles el Barcelona se ha sumado a ellas con una gran pancarta que ha presidido la salida de los jugadores al césped.No obstante, para las dos organizaciones ciudadanas, el contenido de la pancarta no ha sido suficiente y por ello los dos invitados al palco,, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Bosch, secretario de Òmnium Cultural, han declinado la invitación y han plantado al club.En un mensaje en las redes sociales, la ANC ha escrito: "Creemos que el mensaje del @FCBarcelona_cat no representa el sentimiento de la mayoría de la afición, por eso rechazamos la invitación al palco". En otro mensaje, ha escrito: "Quien siente el 'más que un club' no cuelga esta pancarta en el campoPor su parte, Òmniun Cultural ha escrito en su Twitter: "@omnium dejará vacío el asiente en el palco ofrecido por el @FCBarcelona_cat para".Antes del partido, el Barcelona ha impedido la entrada de pancartas de estas dos organizaciones. Una de ellas, con el lema "Freedom" ('Libertad'), aparecían las imágenes los dos encarcelados, a los que se señala como presos políticos. "Freedom Jordi Cuixart. Catalan political prisoner in Spain" (, se podía leer en otra pancarta, que tampoco ha sido autorizada para entrar en el Camp Nou.La noche en el Camp Nou ha tenido puntos de reivindicación en el graderío, el cual ha recibido al público con un diluvio que ha empezado una hora y media antes de arrancar el choque de la tercera jornada de la Liga de Campeones, y queComo viene siendo habitual en las últimas temporadas, la mayoría de socios mantienen una posición tensa con la UEFA por la sanción recibida hace unos años por el fichaje de menores de edad, castigo que impuso la FIFA. Ante ello, la mayoría del público en el Camp Nou en partidos de la Liga de Campeonescomo también ha ocurrido esta noche.Además, como también ya es tradición en cualquier competición cuando juega el Barça en el Camp Nou, en el estadio se ha vuelto a entonar el grito de ". Durante un minuto, también se han escuchado cánticos de "Libertad", y ha aparecido tres pancartas: en el gol norte, una en la que se leía "y otra de "Ara o mai" ('Ahora o nunca), mientras que en el gol sur la pancarta rezaba: "Llibertat Jordis" (Libertad Jordis).