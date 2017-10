El ministro del Interior reconoce que la "pasarela" para los Mossos d´Esquadra "no es una prioridad"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, admitió ayer que la creación de una "pasarela profesional" para que los agentes de los Mossos d'Esquadra descontentos puedan pasar a la Policía Nacional o Guardia Civil "no es una prioridad", aunque, llegado el momento, puede estudiarse. Ante las quejas de algunos agentes autonómicos por supuestas presiones de los mandos por "españolistas", Zoido dijo que "si lo que dicen es verdad, es preocupante". Las leyes de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aprobadas en 2015 recogen la denominada "pasarela", aunque no cuentan con un reglamento de desarrollo. Además, el ministro dejó caer que si la respuesta de Puigdemont no es clara "se entenderá que se ha declarado la independencia".