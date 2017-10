La CUP exige a Puigdemont que conteste con claridad que sí declaró la secesión

La CUP aumentó ayer la presión sobre Carles Puigdemont, que antes de las 10.00 horas de mañana debe responder al requerimiento del Gobierno y decir si el martes pasado declaró o no la independencia de Cataluña. Ante esa disyuntiva, los "cuperos", de quienes depende la estabilidad del Govern en el Parlament, exigen al presidente catalán que dé una respuesta "nítidamente afirmativa", acompañada "de un acto de solemnidad" para certificar el resultado del 1-O. "Por tanto, la proclamación de la república".

Esta es la decisión tomada ayer por el consejo político de la CUP, del que forman parte sus diez diputados, en un día en el que ERC, el socio del PDeCAT -el partido de Puigdemont- en la coalición Junts pel Sí (JxS), abogó por dar un voto de confianza al presidente de la Generalitat y no fragmentar el bloque soberanista.

Su líder, Oriol Junqueras, que es también el "número dos" del Govern, reclamó "unidad" a las fuerzas independentistas y pidió que se tenga "confianza" en Puigdemont para "culminar el camino". Sin embargo, no dijo cuándo piensa él que el Parlament debe aprobar la declaración unilateral de independencia (DUI).

Puigdemont propuso el martes a la Cámara dejarla "en suspenso", tras haber afirmado medio minuto antes: "Asumo, al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república".

El mensaje de Junqueras fue ayer el de mantener prietas las filas del independentismo. Fue su respuesta a las presiones que ya el viernes intensificaron tanto la CUP como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para que la declaración de independencia sea aprobada de forma inmediata.

Para contrarrestar esas presiones salió anteayer a la palestra Artur Mas, precisamente uno de los pesos pesados del PDeCAT que algunos medios catalanes sitúan en una reunión, el pasado lunes, en la que Puigdemont se habría visto obligado a podar y a rebajar en intensidad los términos de la DUI previamente pactada con los "cuperos".

Junqueras defendió lo conseguido hasta ahora (la celebración del 1-O, "pese a ser perseguidos por todos los medios por parte del Estado español") y propuso "confiar en nosotros mismos" y en Puigdemont "para cumplir el mandato de las elecciones del 27" de septiembre de 2015 "y del referéndum del 1 de octubre, que es declarar la República Catalana".

Todo ello después de coincidir con el president en que hay que seguir apostando por la vía del "diálogo" y la "mediación", aun admitiendo que el Gobierno de Rajoy "se niega" a negociar.

"Es importante evidenciar ante los ojos del mundo quién quiere dialogar y quién se niega, quién pide mediación y quién la rechaza, porque esto nos refuerza de cara al mundo y nos da más argumentos para seguir superando obstáculos".

La víspera, Mas había puesto el acento en el "esencial" reconocimiento "de fuera" y en la necesidad, "en algún momento", de convocar elecciones anticipadas y "constituyentes".

Ninguno de estos argumentos es válido ya para la CUP. La portavoz del secretariado nacional, Núria Gibert, explicó en una rueda de prensa en plena calle que el consejo político de la formación había rechazado la propuesta de entablar negociaciones que puedan derivar en una reforma constitucional, porque "la gente ha votado república" y "hay que defender con coherencia" el resultado del 1-O.

Gibert anunció movilizaciones en toda Cataluña para la próxima semana y supeditó la actividad de los diez diputados de la CUP en el Parlament a la respuesta que Puigdemont dé al requerimiento del Gobierno. Es decir, a que responda que sí declaró la independencia. Y acusó al presidente catalán de no actuar según lo previsto, "ni en base a las expectativas de buena parte de la sociedad catalana". Además, la "suspensión" de la declaración de independencia "genera confusión, cierta frustración, no es transparente y no está a la altura de lo que requiere el momento".