Una reforma federal que agota la legislatura

Los juristas dan la bienvenida a la apertura del proceso de reforma de la Constitución española. Los académicos consultados pro FARO apuestan de forma mayoritaria por una estructura federal y advierten de la complejidad de un proceso que, de revestir cierto calado, requeriría disolver las Cortes, convocar nuevas elecciones y, finalmente, celebrar un referéndum.

Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional. "Para dar respuesta a la situación actual, hay que hacer una reforma de calado, y eso incluye disolver las Cortes, convocar elecciones y que el nuevo Parlamento alcance un pacto federal. No hablo de establecer un Estado federal. Lo importante es un pacto federal en el que se determine qué participación tienen en la organización del Estado los pueblos que componen España. De otro modo, el problema no se solventará nunca. Y esta reforma constitucional sería fallida si en el referéndum correspondiente no fuera aprobada de forma mayoritaria en Cataluña y en País Vasco. Aunque no llegase a contentar a los independentistas, serviría legitimar al Estado frente a ellos".

Miguel Ángel Presno Linera, profesor titular (acreditado como catedrático) de Derecho Constitucional. "Desde hace muchos años se viene advirtiendo la necesidad de reformar la Constitución, y no sólo en lo que respecta a la organización territorial. Por ejemplo, habría que simplificar el propio procedimiento de reforma constitucional, al menos el previsto en el artículo 168; introducir cambios sustanciales para hacer efectivos los instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos... Ahora bien, habrá que ver el objeto y el alcance de las reformas. Si se tratase de un cambio para cuya realización hay que emplear el artículo 168 de la Constitución haría falta una mayoría muy amplia en las dos Cámaras (dos tercios), proceder a su disolución y que las nuevas Cámaras ratificaran la propuesta de reforma, y, finalmente, celebrar un referéndum vinculante. En suma, una reforma de amplio calado implicaría, por el tiempo necesario y por el procedimiento, el agotamiento de la presente legislatura".

Benito Aláez, catedrático de Derecho Constitucional. "El acuerdo es positivo. Esta oferta de reforma constitucional representa el marco de diálogo mínimo para poder distender la situación de conflicto de Cataluña, aunque puede no ser suficiente. En lo que se refiere al posible contenido de la reforma, además de corregir muchas de las disfunciones actuales, es imprescindible formalizar en la Constitución el carácter federal de España y el carácter constitutivo del Estado que tienen las 17 comunidades autónomas. Además, se podría expresar en una fórmula de plurinacionalidad abierta. Preveo que también es imprescindible estar abiertos a constitucionalizar un procedimiento de secesión, sobre todo si quiere evitarse otra crisis territorial como ésta".

Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional. "Siempre fui partidario de reformar la Constitución. La decisión se ha demorado en exceso y se ha dejado la iniciativa a los nacionalistas, que no están nada interesados en ello. El Estado de las autonomías ha sido un gran invento, pero hay que fundar un nuevo modelo que corrija defectos. Lo que el PSOE llama federalismo no es más que acordar los mecanismos de coordinación y de cooperación. Si tuviera que definir el federalismo, diría que es el gobierno compartido. Eso significa asociar a las comunidades autónomas a la definición de la orientación política general del Estado, tanto en el interior como de cara a la Unión Europea".

Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público. "Aunque no sé si llegará a tiempo, bienvenida sea una reforma constitucional que actualice la estructura política del Estado y proporcione un mejor encaje de Cataluña en España, siempre que se preserve la solidaridad interterritorial. Hoy el debate político está girando en torno a la oscura y ambigua intervención del Presidente de la Generalitat, y apenas se presta atención a la Declaración posterior firmada por los autodenominados representantes democráticos del pueblo de Cataluña, pese a que es una verdadera proclamación de independencia claramente inspirada en la de Kosovo. La banalización de un acto de este tipo sobre la base de argumentos puramente formales, tales como que no se hizo en una sesión parlamentaria y no se votó, supone olvidar la trascendencia que han acabado teniendo declaraciones similares".





