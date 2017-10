Pablo Iglesias: "Corresponde agradecer la sensatez de Puigdemont"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, agradeció ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su "sensatez" porque, según ha afirmó, "es evidente que no ha declarado la independencia unilateral". Por ello, pidió al presidente del Gobierno que no aplique el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Cataluña, y dialogue.

"Corresponde agradecer a Puigdemont haber actuado con sensatez a pesar de que su decisión provocará decepción en algunos de sus partidarios. Nunca hemos estado de acuerdo con Puigdemont y su partido, pero hoy corresponde agradecer la sensatez que ha demostrado", aseguró Iglesias en una comparecencia ante los medios en el Congreso. Tras escuchar la declaración de Puigdemont en el Parlament y alabar su "sensatez", Iglesias pidió a Rajoy que también "sea sensato" y no escuche a los "sectores exaltados" del PP y Ciudadanos que, según prevé, le van a pedir "que actúe con mano dura". "Cometería un error histórico gravísimo", avisó.

El líder de Podemos añadió: "Es evidente que Puigdemont no ha declarado la independencia. Creo que es muy importante decirle al Gobierno que no atienda a las voces extremistas de su partido y de su socio naranja que le están diciendo que aplique el 155 o el 116 y nos lleve a un estado de excepción", ha reclamado.

Eso sí, Iglesias subrayó que ese diálogo no puede ser "vacío", sino que se tiene que concretar en soluciones políticas" que, a su juicio, deben pasar por reconocer que España es un país "plurinacional" y que "los ciudadanos de Cataluña merecen ser escuchados". Y añadió: "Nuestra patria no quiere violencia y no se merece que el fascismo emerja disfrazado de nacionalismo español. España es plurinacional, pluriligüe, diversa y sus ciudadanos se emocionan con diferentes banderas y símbolos. La unidad de España sólo se podrá construir desde el respeto al derecho a decidir", defendió.