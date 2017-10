Intensa actividad soberanista para definir los términos de la declaración

La de ayer fue una jornada frenética para el independentismo, con reuniones a múltiples bandas entre los distintos actores soberanistas para perfilar los escenarios que puede abrir hoy la comparecencia de Puigdemont en el Parlament.

El núcleo duro del proceso independentista -que integran Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, representantes de partidos y entidades, así como exdirigentes soberanistas- mantuvo reuniones continuas para debatir los últimos borradores de la declaración, sujetos a variaciones continuas desde días atrás. La declaración de Puigdemont -que no se votará porque la ley del referéndum no lo prevé- dejará constancia de la voluntad de diálogo del Govern para encauzar su pulso con el Estado e insistirá en la necesidad de buscar una mediación. Puigdemont se plantea una declaración de independencia con "efectos progresivos". Cataluña pasará a ser soberana en su marco institucional, mientras que en otros asuntos la desconexión requeriría una negociación directa con el Estado o una mediación internacional para resolver el contencioso. Fuentes soberanistas citadas por Efe reconocen que sin un acuerdo con el Estado, el Govern no puede aplicar entero el marco legal catalán que establece la ley de transitoriedad jurídica -por ejemplo, la administración de justicia o las finanzas, por lo que consideran que llamar al diálogo y la mediación es imprescindible.

La declaración también aludirá a la activación de un proceso constituyente, como establece la ley de transitoriedad jurídica un proceso "democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República" catalana. Tras ello, en un plazo todavía por definir, llegarían las "elecciones constituyentes".

"Abandonen la declaración unilateral de independencia y vuelvan a la senda de la legalidad", instó ayer a los independentistas en Barcelona el líder del PSOE Pedro Sánchez. "Apoyaremos la respuesta del Estado social y de derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral", añadió Sánchez, quien considera que el presidente Puigdemont "tiene en su mano poder reconducir las cosas".