Serrat urge a dialogar para evitar la fractura social

El cantautor Joan Manuel Serrat ha insistido en pedir diálogo entre el Gobierno central y el Govern catalán para solucionar la crisis de Cataluña por entender que "no se puede esperar a que las cosas se contaminen más" y ha urgido a Mariano Rajoy y a Puigdemont a "entrar en conversaciones sinceras", antes de aplicar "artículos inconvenientes o enviar a los catalanes al limbo de la tierra prometida".

En opinión de Serrat, "lo que se vive en Cataluña hoy es un fracaso" y el "fracaso no se improvisa". Por ello entiende que "no se puede esperar que haya que resolver una historia de buenos y malos, sino propiciar esta historia; los jueces tendrán que tomar la palabra y los políticos resignarse a su papel, pero han de hablar, hay necesidad de entendimiento y de encontrar el camino de mesura y la moderación porque es la forma de quitar las banderas a los desmesurados".

El cantautor, en una entrevista en Cope recogida por Europa Press, ha lamentado la situación de "incertidumbre" y de fractura que la sociedad "no se merece" y asegurado no estar sorprendido por el éxito de la manifestación de este domingo en Barcelona como tampoco por las que se realizaron en torno al 1 de octubre porque son actos cargados de "emociones". Entiende, no obstante, que entre sus participantes existen "gran cantidad de grises que son la realidad de un país" que "ni mucho menos" desea "ver polarizado".