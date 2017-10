Concentraciones en Santiago y A Coruña por la unidad de España

Cientos de personas se concentraron en Santiago y A Coruña a favor de la unidad de España y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, lo hicieron a las 12.00 horas de ayer en la compostelana plaza del Obradoiro y en la coruñesa plaza de María Pita.

En la concentración, los participantes exhibieron tanto banderas de España como de Galicia, al tiempo que denunciaron el "acoso" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña, que "nunca había pasado", por parte de "una kale borroka". Asimismo, los participantes en esta concentración, que se repite en otras plazas de España, defendieron que "no se dan las condiciones para un referéndum en Cataluña".

A la concentración asistieron el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Agustín Hernández; la diputada popular en el Parlamento gallego Paula Prado; y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.

"Hoy (por sayer) estamos en la Praza do Obradoiro, al igual que en muchas plazas de toda España, reivindicando que España es un lugar magnífico para vivir: un país diverso y plural donde cabemos todos y no se entendería España sin Cataluña, al igual que Cataluña no se entendería fuera de España", subrayó el secretario xeral del PPdeG en declaraciones a los medios, para luego insistir en que "esa mayoría silenciosa también quiere hacerse escuchar".

De este modo, reivindicó que, desde la política, se busquen soluciones para que la situación de Cataluña "se revierta y se vuelva a instaurar el orden constitucional que nunca debió ser vulnerado por el Gobierno de la Generalitat".