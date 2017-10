Rajoy rechaza una mediación, por el "chantaje brutal al Estado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó ayer una propuesta de mediación lanzada por Podemos con el argumento de que no se puede hablar con quien plantea un "chantaje tan brutal al Estado", en referencia al presidente catalán, Carles Puigdemont. La iniciativa de Pablo Iglesias es fruto de la primera reunión de la "mesa de partidos" convocada por su partido, a la que asistieron, entre otras fuerzas, ERC, el PDeCAT y el PNV.

El portavoz de Esquerra, Joan Tardà, juzgó "muy interesante" la propuesta de Iglesias y propuso que el mediador sea un representante de instituciones internacionales o estatales "que se haya distinguido por su relevancia social". Fuentes del PDeCAT también dieron su aval y anticiparon que no verían mal que fuera algún representante de la Iglesia quien asumiera ese papel.

Iglesias propuso ayer mismo a Rajoy y a Puigdemont que pacten un equipo de mediadores de su confianza para desbloquear el diálogo en Cataluña y, según había revelado el líder de Podemos en rueda de prensa en el Congreso, ninguno de los dos había dicho que no. No obstante, en un posterior intercambio de mensajes, Rajoy respondió que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que "no es negociable", según informaron fuentes de Moncloa.

Entre tanto, el mensaje del Rey y la iniciativa para reprobar en el Congreso a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su responsabilidad en las cargas policiales del 1-O han sembrado la división en el PSOE y su grupo parlamentario.

Las palabras del monarca no entusiasmaron a Ferraz. El líder, Pedro Sánchez, no ha opinado aún sobre la alocución, limitándose a compartir en la red social Twitter una breve declaración oficial alabando la apelación del monarca a "la concordia y el entendimiento entre todos los catalanes y todos los españoles".

Sin embargo, miembros de la ejecutiva echaron en falta una llamada explícita al diálogo. Algunos, como Odón Elorza, no ocultaron su "decepción". Y lo mismo la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Nuria Marín: "Esperábamos una puerta abierta al diálogo y al consenso".

Mayor división genera la decisión de promover la reprobación de la vicepresidenta, pese a que la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, aclaró que esta iniciativa no afecta al compromiso del PSOE de seguir apoyando al Gobierno en su defensa del ordenamiento constitucional.

Desaprobó la iniciativa el expresidente castellano-manchego José María Barreda, pero el más duro fue el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien pidió al Grupo del PSOE retirar la reprobación de Sáenz de Santamaría y sustituirla por otra que censure la actuación de los "golpistas" independentistas.

El PSOE se aleja cada vez más de la vía del artículo 155 de la Constitución, y el PP, con el solo apoyo de C's, no quiere arriesgarse a aplicarlo, previa aprobación del Senado, donde tiene mayoría absoluta. El portavoz del PP, Rafael Hernando, fue el martes muy claro en este punto: "Si solo lo apoya una fuerza política va a ser difícil que tenga el respaldo no solo de los senadores, sino de la mayoría de la sociedad catalana".