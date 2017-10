Bruselas llama al diálogo en Cataluña pero defiende "el uso proporcionado de la fuerza"

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans, ha defendido este miércoles el respeto del Estado de derecho como uno de los pilares para sostener la democracia y ha avisado de que protegerlo "a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza".

"Nadie quiere ver violencia en nuestras sociedades. Aún así, hay una obligación de todo Gobierno de sostener el Estado de derecho y ello a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza", ha declarado en un debate en el Parlamento Europeo dedicado al desafío independentista en Cataluña.

Timmermans se ha pronunciado así tras calificar de "tristes" las imágenes de las cargas policiales el pasado domingo en Cataluña y de afirmar que "la violencia no resuelve nada en política" y que no debe ser empleada como "arma o instrumento".

El vicepresidente comunitario ha hecho una encendida defensa de los principios democráticos, entre los que ha nombrado el Estado de derecho y los Derechos Humanos, para advertir que ninguno se sostiene sin el otro.

Por ello, ha avisado, el respeto del Estado de derecho "no es una opción" y si la ley "no te da lo quieres" puedes intentar cambiarla, "pero no puedes ignorarla".

"Entendemos que la gente quiera expresar sus opiniones, la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo ciudadano europeo y españoles. Pero una opinión no es más valida que otra solo porque lo expresan más alto", ha proclamado entre algunos aplausos, al comienzo del debate.

En este contexto, Timmermans ha subrayado que el voto del domingo "no fue legal" y que para Bruselas el desafío independentista es un "asunto interno" de España que debe tratarse dentro del orden constitucional del país.

El debate sobre Cataluña se cuela en el Parlamento Europeo. Vídeo: Agencia ATLAS

Diálogo como única salida



Con todo, el vicepresidente comunitario ha instado a abrir las vías del diálogo "de inmediato" y ha pedido a "todos los actores" que den un paso para pasar de la "confrontación al diálogo".

"Todas las vías de comunicación deben permanecer abiertas, es tiempo de hablar y encontrar el camino para salir del 'impase', dentro del orden constitucional de España", ha expresado.

"No hay duda de que el referéndum no fue en el marco del Estado de derecho, tampoco hay duda de que la única forma de avanzar es el diálogo ni de que España es un país donde el Estado de derecho se respeta", ha indicado.

A juicio de Timmermans "no hay ningún impedimento" para que se inicie "inmediatamente" una fase de diálogo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat: "Lo único que necesitan es voluntad política".

Tras escuchar las intervenciones de los eurodiputados, Timmermans ha vuelto a tomar la palabra para advertir de que el Estado de derecho es la garantía de que todos los ciudadanos tienen un trato igual ante la ley.

En este sentido, ha alertado de que los "nacionalismos populistas" creen que pueden usar la democracia como un "arma" que se puede emplear contra el Estado de derecho, porque "al ser una mayoría, la minoría ya no existe".



Tajani alerta de una peligrosa división



Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, subrayó que una declaración de independencia con respecto a un Estado miembro contradice el ordenamiento jurídico europeo y provoca "una peligrosa división".

"Las decisiones unilaterales, incluyendo una declaración de independencia con respecto a un Estado miembro, es algo que se contradice con el ordenamiento jurídico europeo y no puede más que provocar una peligrosa división", afirmó Tajani.

Asimismo pidió una reflexión "serena y profunda" que permita dialogar en España dentro del marco constitucional para rebajar la tensión en Cataluña, al tiempo que subrayó que nadie puede estar satisfecho con "los acontecimientos" del domingo.

El Parlamento Europeo pide diálogo en Cataluña. Vídeo: EP/Foto: EFE

"Desde este Parlamento, lanzamos un llamamiento para que se realice una reflexión serena y profunda que favorezca el diálogo en España en el respeto del marco constitucional, incluyendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, algo que pueda devolver la política a las instituciones", declaró Tajani durante un debate en el PE sobre el reto independentista catalán.