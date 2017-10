Rivera insta a Rajoy a aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aplique el artículo 155 de la Constitución, que supone suspender la autonomía de Cataluña, y convocar elecciones autonómicas para "dejar de estar secuestrados por este golpe a la democracia".



Así lo ha manifestado Rivera, tras el encuentro que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hoy en la Moncloa, que ha durado una hora y cuarto. Se trata, en su opinión, de una "propuesta nítida, clara y concreta y la más democrática de todas" para "devolverle la voz" a la ciudadanía de Cataluña.



Rivera ha explicado que esas elecciones autonómicas tiene que convocarlas el Gobierno para que todos los catalanes puedan acudir a las urnas "con calma y serenidad".



El presidente del Gobierno le ha dicho esta tarde a Albert Rivera que está "estudiando vías para parar la declaración de independencia" unilateral que puede promover el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Rivera ha dicho que ha pedido al presidente del Gobierno que "actúe cuanto antes mejor" para parar el proceso de independencia.





Con el presidente de Ciudadanos. Juntos para defender la Constitución de todos y la convivencia en paz. MR pic.twitter.com/xVCc5Qjads — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 2 de octubre de 2017

Y ha asegurado que Rajoy contará "con todo el apoyo" de Ciudadanos en la aplicación del 155 porque es el momento "de actuar con serenidad pero con firmeza". Porque en su opinión, hasta que Cataluña no tenga un gobierno "" será "imposible" restablecer los puentes entre catalanes y el resto de españoles.Albert Rivera ha admitido que no comparte la propuesta del líder del PSOE de que Rajoy dialogue con Puigdemont. "", se ha preguntado.Ha insistido en este sentido en que Puigdemont no quería ni referéndum ni siquiera elecciones, y su único objetivo era el "golpe a la democracia" con la declaración unilateral de independencia que va a promover.Por eso ve una ingenuidad o incluso otra cosa que Sánchez piense que Puigdemont va a hacer caso a cualquier resolución o comunicación del Tribunal Constitucional.