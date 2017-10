"No hubo un enfrentamiento con los Mossos pero sí una oposición directa"

El centenar de agentes de la Policía Nacional de las diferentes comisarías gallegas desplazadas a Barcelona mostraba su malestar por la actitud manifestada por los Mossos d' Esquadra al no haber intervenido a la hora de cerrar los colegios que acogían las votaciones. Según relató a FARO un representante sindical en contacto directo con los policías desplazados, se produjeron momentos de tensión con los agentes autonómicos si bien precisó no hubo enfrentamientos. "Sí hubo una oposición directa, pero no enfrentamientos. La actitud que se encontraron en la calle fue de mucha hostilidad entre la gente pero no más que en cualquier otra manifestación o acto en el que se hayan personado", explica este representante de un colectivo policial.

Señalaba esta misma fuente que sobre las 18.00 horas de ayer los agentes fueron llamados a "volver a la base" donde esperarán órdenes para los próximos días ya que su regreso está previsto a partir del día 5 de octubre como medida de precaución a nuevos altercados o para el traslado de posibles detenidos a juzgados o comisarías próximas.