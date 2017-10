Carlos Mandianes: "Se evidencia que la sociedad está dividida y los políticos no han hecho su trabajo, ahora deben negociar"

El barcelonés Carlos Mandianes, hijo de emigrantes gallegos y presidente del Centro Galego de Barcelona desde el pasado mes de febrero, explicaba a primeras horas de la noche de ayer que había sido un día de contrastes.

"Había colegios pacíficos y otros con más movimiento social y policial. A nivel de ciudadano observo muchas diferencias, unos lugares pacíficos y otros con una brutalidad y violencia innecesaria, creo. Los cuerpos de seguridad del estado tenían que actual pero no con tanta brutalidad". Una frase que el presidente del Centro Galego emitió por las redes sociales y que creó mucha controversia.

"Esto evidencia que la sociedad catalana está dividida y que quiere votar. Hay que preparar un voto con garantías, por eso creo que debían convocarse unas elecciones autonómicas anticipadas y ver los resultados. Si hay más votos a favor del independentismo que del Estado, España debe sentarse y negociar un acuerdo", mantiene Carlos Mandianes.

La fractura social que se ha creado le lleva a apuntar que "el problema es político y deben resolverlo los políticos, no los ciudadanos enfrentándose". En cuanto a lo que puede pasar a partir de ahora no le preocupa que Barcelona o Cataluña se paralicen uno o dos días. "Lo importante es que qué va a pasar en un mes, y a corto plazo. Si las empresas van a mantener sus sedes aquí, si van a seguir las inversiones... Esto es como un divorcio de padre y madre que sufren los hijos", resalta.

Mandianes responsabiliza de la situación a los políticos: "No han hecho su trabajo. Tienen que llegar a un acuerdo, no puede darse esta situación de violencia en pleno siglo XXI". En su opinión no es un problema que afecte solo a España y Cataluña: "Los países de la Unión Europea deben reflexionar. Existen problemas similares con Trento en Italia; con el Brexit en Reino Unido, en Francia y Alemania..."

Por eso reitera que "Epaña debe sentarse y hablar con Cataluña. Es una situación compleja que algunos utilizan en su propio beneficio. Les interesa hacer ruido con esto para tapar otros problemas en Barcelona y Madrid". En su opinión "los políticos son representantes y garantes del pueblo. Tienen que sentarse a hablar y negociar. Algo no han hecho o lo han hecho mal".

En el Centro Galego de Barcelona, situado en plenas Ramblas, la jornada se vivía con tranquilidad, si bien los socios no se acercaron hasta allí. "En la calle aquí hay muchos turistas y no se ve apenas Policía", explicaba Mila, natura de Ourense desde las oficinas.





Víctor Barreiro | Farmacéutico de A Fonsagrada

"Se cortaron calles, cancelaron eventos... al final todos nos vimos afectados

por el referéndum"







Jorge Galdo | Consultor vigués

"Fue un día triste, en las calles hay sensación de impotencia. En un país serio deberían dimitir todos"







Alejandro Salse | Vigués experto en marketing

"Los organizadores del 1-O pusieron en duda el resultado; querían demostrar que la gente quiere votar"







Antía Bravo | Abogada viguesa

"Desde hace unas semanas la gente sale a sus balcones a caceroladas por la independencia "







Mikel Larra | Ingeniero de A Coruña

"Estaban juntos gente con banderas con la ´senyera´ y otros con la española y no se producían altercados"







Ana García | Publicista de Nigrán

"Lo que se vio es lo que pasó: la actuación que se llevó a cabo fue lamentable y hubo cientos de heridos"







Lena Blanco | Periodista natural de Bueu

"Mucha gente indecisa y que no era independentista ha salido para defender el derecho a votar"







Antonio Valado | Dueño restaurante Faro

"Creo que las dos partes lo han hecho mal. Tendremos que esperar a ver cómo termina esto"







Estefanía Mariño | Asistente de cirujano de Vigo

"Estoy recluida en casa por iniciativa propia. Se está desmadrando todo en todos los sentidos"