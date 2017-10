Artur Mas afirma que "ya no es posible" un referéndum pactado con el Estado

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha afirmado este lunes que "ya no es posible" acordar un referéndum con el Estado, y ha asegurado que la independencia está más próxima.

En una entrevista a La Sexta, Mas también ha aventurado que si el Parlament de Cataluña respalda la independencia, la declaración ya no será "unilateral". "Será una declaración de independencia y el Estado puede no reconocerla. Si hubiéramos pactado un referéndum como en Escocia, todo sería más civilizado, pero ya no es posible", ha dicho.

Sin embargo, el antiguo presidente de la Generalitat ha admitido que "desea" que se abra el diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero opta por una mediación extranjera, como ha defendido este lunes su sucesor Carles Puigdemont, porque considera la situación en Cataluña como "un conflicto internacional".

Con mediación internacional, según Mas, se podría reestablecer un "punto de normalidad institucional", y a partir de ahí, abrir una negociación, aunque se ha mostrado pesimista. "Supongo que no se aceptará, como siempre", ha añadido aludiendo al Gobierno de Rajoy.