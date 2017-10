La periodista buenense Lena Blanco: "Ojalá no pase nada más grave"

Lena Blanco es una periodista natural de Bueu que reside en el barcelonés Barrio de Sants y que está viviendo a pie de calle la jornada del referéndum. "La situación a lo largo de esta semana estaba calmada hasta que la policía inició las detenciones", explica Blanco, que añade que "hay gente que no entiende que en lugar de fomentar el diálogo se envíe a más policías, lo que provocó que mucha gente indecisa y que no era independentista haya salido a manifestarse para defender el derecho a votar".

"En mi círculo, la gente defiende una votación legal con una campaña del sí y del no", relata la periodista buenense, que da también su visión personal sobre el conflicto: "A ver, yo hubiera votado si las cosas estuviesen claras, pero realmente no me dan garantías ni unos ni otros porque el gobierno central no me transmite seguridad, ya que creo que se podría usar la fuerza, y los independentistas, tampoco".

A Lena Blanco lo que le preocupa ahora es estabilidad social: "Ojalá no pase nada más grave. Mi calle estaba a las 9.00 horas llena de gente que iba a votar, mucha más que en otras elecciones". El ambiente en las calles de Barcelona es hoy distinto: "A la gente se la nota como emocionada, también hay otros que optan por manifestarse. En mi zona hubo cargas policiales".