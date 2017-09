Detener al presidente Puigdemont es una posibilidad "abierta", según advierte el fiscal Maza

La detención del presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, por su actuación en la organización del referéndum independentista es una posibilidad "abierta", según el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. "La Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de desobediencia, malversación y prevaricación", pese a lo cual no ha solicitado medidas cautelares contra el jefe del ejecutivo catalán, expuso ayer Maza en una entrevista radiofónica. El delito de malversación es el único, de los tres por los que ya está presentada una querella contra Puigdemont, que lleva aparejada la pena de cárcel y que podría suponer a su detención.

"La posibilidad de pedir prisión para Puigdemont por malversación está abierta", afirma Maza, "pero eso no quiere decir que se pida o no" El fiscal general defiende las medidas adoptada en Cataluña porque "estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento",

Las declaraciones del representante del ministerio público alimentan los temores expuestos días atrás por responsables de la Generalitat, El propio Puigdemont manifestaba el domingo por la noche, en el programa de Jordi Evole, que Maza admitía la posibilidad de su detención, algo que "no me gustaría, pero si tiene que pasar vamos a hacer frente a cualquier situación, pero no creo que sea una buena idea",

El conseller catalán de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, reclamaba ayer "análisis y proporcionalidad" para no llegar a "una situación insólita muy impropia de un país avanzado como es España" como sería la detención del presidente catalán. Maza "lleva muchos días hiperventilado", según Vila. A diferencia de sus compañeros de gabinete, el conseller de Empresa no hablaba ya ayer de referéndum y mostraba su confianza en que lo que habrá el próximo domingo será "una gran exhibición de movilización cívica, política y social".

Puigdemont, en cambio, insiste, en una entrevista en una emisora francesa, en que el 1 de octubre "habrá urnas y papeletas, y algo que todavía es más importante para la celebración de un referéndum: habrá votantes". El presidente de la Generalitat reconoció sin embargo ya días atrás que los Mossos serán los primeros en proceder a la retirada de las urnas si así se los exigen los jueces. "Si reciben el mandato de un juez, deberán cumplirlo, pero dudo mucho que con millones de personas queriendo votar la prioridad de la acción policial sea retira unas urnas", afirmaba Puigdemont en el programa de Jordi Evole.

El jefe del ejecutivo catalán descarta que pudiera haber una declaración unilateral de la independencia si finalmente la consulta no llegara a celebrarse.