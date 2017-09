Feijóo: "No se puede negociar lo innegociable"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamenta la situación política en Cataluña y asegura que para sus dirigentes "no hay ningún asunto que no sea la celebración del referéndum de independencia", por lo que incide en que "no se puede negociar lo innegociable" y anima a que al Estado no le tiemble la mano a la hora de aplicar la ley. "Ningún político en España que sea demócrata puede aceptar que otro político, en este caso el presidente de una Comunidad Autónoma, pueda llamar al incumplimiento sistemático de las leyes, de la Constitución y del Estatuto", indicó en una entrevista.