El Gobierno controla ya todos los pagos de la Generalitat, que vuelve a rendir cuentas

El Gobierno controla desde ayer todos los pagos de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó la orden para la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de Cataluña para este año y ayer también el Govern volvió a rendir cuentas a la administración central. Ante la falta de respuesta de de Puigdemont, al vencer el plazo de 48 horas dado por el Gobierno a la Generalitat para que aprobara ese acuerdo de no disponibilidad, Montoro firmó la orden para intervenir las cuentas y garantizar que no hay desvío de gastos para costear el referéndum. La decisión fue notificada al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a la interventora general de la administración catalana, Rosa Vidal.

La interventora volvió a remitir las certificaciones semanales a Hacienda exigidas para controlar el destino de los fondos y cuya suspensión, por decisión de Junqueras, provocó la intervención de las cuentas catalanas. Ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el ministro Montoro anunció que el Govern vuelve a rendir cuentas aunque ello no paraliza una control del movimiento de fondos por parte de Hacienda, que se mantendrá "de manera indefinida" mientras persista el riesgo de que se desvíen fondos públicos al referéndum, según el titular del departamento.

Garantías

El ministro garantiza el abono de las nóminas a los funcionarios catalanes. El Gobierno asegura que busca la forma de conocer el importe de esas mensualidades para poder pagarlas, ante la "falta de colaboración" de la Generalitat. En respuesta a Montoro, el diputado del PDeCat Ferran Bel tachó de "patosa" y "propia de una república africana" la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Cataluña.

La diputada de ERC Ester Capella aseguró que ayery fue "un día tan triste" para la democracia como lo fue el 23-F debido al "golpe de Estado al Estado de derecho" que, a su juicio, está cometiendo el Gobierno con las detenciones de altos cargos en Cataluña.

Capella y los compañeros de su grupo abandonaron la Comisión después de esta intervención para "estar donde toca", explicó la diputada, y acudir a la concentración convocada en la Puerta del Sol de Madrid contra las medidas acometidas por el Gobierno en Cataluña y las detenciones de altos cargos de la Generalitat.

Y un día después de que no se aprobara en el pleno del Congreso una propuesta de Cs para apoyar al Gobierno en el tema catalán, ayer PP, PSOE y Ciudadanos sí han coincidido en ese respaldo, si bien los socialistas mostraron sus dudas sobre el método empleado.

Mientras tanto, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell lementó por su parte la "escalada represiva" que ayer hubo en Cataluña con las detenciones e inspecciones y que les ha hecho sentir "indignación y vergüenza como demócratas" y la diputada del PNV Idoia Sagastizabal indicó que los nacionalistas vascos no ven "con buenos ojos" los acontecimientos ocurridos en las últimas horas en Cataluña.