Feijóo advierte que todos los altos cargos están sometidos "a lo que digan los jueces"

Ante las noticias que llegan desde Cataluña, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, repite el discurso de que nadie escapa a la legalidad. Feijóo advirtió que "todos los altos cargos" están "sometidos a lo que digan los jueces" y a lo que "propongan los fiscales", en referencia a las 14 detenciones que realizó ayer la Guardia Civil en Cataluña.

El titular del Gobierno gallego participaba en el XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y no perdió la ocasión para llevar a su discurso que incumplir la ley "siempre tuvo consecuencias y siempre las tendrá". "A nadie le debe de sorprender que en un Estado de Derecho se aplique la ley", incidió.

Antes del inicio del acto, Feijóo pidió "tranquilidad" ante la proximidad del 1 de octubre y consideró que son las "decisiones ilegales" de los independentistas las que "contribuyen a caldear los ánimos". El presidente de la Xunta quiso trasladar a la ciudadanía "la seguridad" de que se va a cumplir la ley, "afecte a quien afecte". Esto será así, a su juicio, porque todos los catalanes "con independencia de su rango" están sometidos a la ley. El número uno de los populares gallegos consideró que lo que hay que hacer "en estos momentos" es "sosegar los asuntos, racionalizar los asuntos y aplicar la ética de la responsabilidad".

El presidente gallego no considera que las detenciones de altos cargos exalten las posiciones de los independentistas en Cataluña porque, a su entender, "todas las decisiones del estado de derecho contribuyen a calmar los ánimos" y son las "ilegales" las que caldean la situación. En este sentido, recordó otras actuaciones de la Guardia Civil y la Policía en las que inspeccionaban administraciones públicas o , por orden de un juez, "conducían a algún alto cargo" al juzgado. Esto, dijo, "no sorprendía" cuando se estaba hablando de "cuestiones ordinarias" por lo que no cree que "hoy" se deba "sacar de contexto". "Haríamos un pésimo servicio" en caso de usar "a los ciudadanos como rehenes" de planteamientos "políticos y partidistas", remató.