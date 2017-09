Rajoy en Barcelona: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar"

El presidente de Rajoy elevó ayer el tono de sus amenazas ante el desafío soberanistas catalán. En su intervención en Barcelona ante la junta directiva del PP de Cataluña, el jefe del Ejecutivo garantizó que el primero de octubre no habrá referéndum porque el Estado va a seguir actuando ante cada paso de los soberanistas con "serenidad y firmeza". Rajoy advirtió a los independentistas de que "cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de catalanes y españoles. No subestimen la fuerza de la democracia española. La democracia es muy fuerte. España es una gran nación. La ley no se puede liquidar así como así". Dirigiéndose también a los promotores de la consulta catalana, apenas unas horas después de que el Consejo de Ministros acordara la intervención de las cuentas de la Generalitat, avisó de que "están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

"Salid a la calle y decidles que somos mucho más fuertes, que la bravuconería separatista va a acabar más pronto que tarde bajando los brazos", instó la ministra de Defensa y secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, a los militantes populares en el mismo acto de Barcelona.