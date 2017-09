Los jueces llaman a desobedecer al Govern, que carece "de autoridad"

Los catalanes no están ya sujetos a la autoridad del Govern, que ha perdido su condición de autoridad al saltarse la Constitución. De ello dejan constancia las cuatro agrupaciones de jueces en un comunicado conjunto en el que llaman a los ciudadanos a no cumplir ninguna orden sobre el referéndum. "Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario", afirman la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

En el frente judicial del desafío catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó ayer fijar fianzas para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Ejecutivo por la convocatoria. Con ello rechaza la petición de la Fiscalía de imponer medidas cautelares para asegurar las responsabilidades pecuniarias. El TSJC ordenó, sin embargo, adoptar las medidas técnicas para deshabilitar las webs del referéndum y la de voluntarios.

La Fiscalía presentó ayer ante el TSJC una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover y organizar la consulta a través de los alcaldes. La Fiscalía interpuso otra querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.