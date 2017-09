Cataluña se salta el control de Hacienda y deja de remitir su informe semanal de gastos

El Gobierno catalán comunicó ayer al Ministerio de Hacienda que dejará de remitir cada semana el informe de sus gastos, impuesto por la administración como condición para realizar nuevas transferencias y con el que trataba de evitar el desvío de fondos para la organización del referéndum del 1 de octubre, cuya campaña por el "sí" arrancó ayer, pese a las advertencias de ilegalidad, con un acto en el Tarraco Arena, en Tarragona, que contó con la intervención del presidente Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

El jefe del Govern llamó a participar en la consulta para "poner luz a una oscuridad". Junqueras, por su parte, trató de movilizar a quienes rechazan la independencia de Cataluña porque dispondrán de una oportunidad de dejar constancia de su posición.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, remitió ayer una carta al ministerio de Hacienda en la que notifica que su departamento dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y solo lo hará con periodicidad mensual. En la práctica, esta decisión supone no dar ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre. Con ello queda invalidada la pretensión de Hacienda de vigilar a través de esos informes que no se produzca ningún desvío de dinero con destino al referéndum. Junqueras justifica su decisión aduciendo que los informes de gasto son una forma de "control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia". La rendición de cuentas fue la condición impuesta por el ministerio de Montoro para mantener los traspasos de fondos a la administración catalana. El Consejo de Ministros decidirá hoy sobre el incumplimiento, aunque el vicepresidente Junqueras aseguraba ayer que la Generalitat dispone de liquidez suficiente para atender sus compromisos aunque cesen las transferencias estatales. Hacienda podría asumir, entre otras medidas, de forma directa la gestión del gasto social de la administración catalana.

Entre tanto, la Generalitat comenzó a notificar a los 55.000 miembros de las mesas de la consulta que han sido seleccionados mediante sorteo para desarrollar su cometido el primer domingo de octubre. Ante la advertencia del Gobierno de Rajoy de que no deben acudir por tratarse de una consulta ilegal y en la eventualidad de que muchos de los convocados no estén en su puesto, el Govern cuenta con disponer unos 20.000 voluntarios para asumir funciones en el proceso de votación.

El reparto de las notificaciones puede verse dificultado por la directriz de Correos a sus empleados de que se abstengan "de realizar la admisión de envíos o llevar a cabo cualquier acto" que pudieran estar relacionado con la consulta del 1-O.

Los lugares de votación son ahora una de las prioridades del Ejecutivo de Puigdemont. Ante la negativa de los responsables de algunos de los grandes municipios a habilitar espacios para el referéndum, el Govern presiona a los alcaldes para que atiendan a sus requerimientos. Barcelona era hasta ayer la gran incógnita por el anuncio de su alcaldesa, Ada Colau, de que no cometerá ninguna ilegalidad pero quiere garantizar que los vecinos puedan votar. Colau avanzó ayer un acuerdo con la Generalitat para conciliar ambas posiciones pero no concretó los detalles.

El PSC amenaza a Colau con romper su pacto de gobierno en Barcelona si incurre en alguna ilegalidad.