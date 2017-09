Puigdemont sugiere que se situará en rebeldía al afirmar que solo el Parlament puede inhabilitarlo

El presidente catalán, Carles Puigdemont, confirmó ayer indirectamente las informaciones que aseguran que se declarará en rebeldía si es inhabilitado al afirmar que "solo" el Parlament puede inhabilitar el Govern que preside, puesto que "no hay otra instancia judicial o política que pueda hacerlo". Puigdemont añadió que tiene "todo a punto" para el referéndum del 1-O, que calificó de "legal" pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional.

En su mensaje con motivo de la Diada, grabado anoche, Puigdemont defendió las medidas tomadas por el Govern y el Parlament desde el pasado miércoles y aseguró que "las urnas son para todos, para los que quieren una Cataluña independiente y para los que legítimamente quieren seguir formando parte de España". "Las urnas unen, no dividen, porque en las urnas cabe todo el mundo. Lo que divide, lo que degrada la democracia, es no votar", dijo.

En una entrevista con el diario "El Punt Avui", el President se había pronunciado horas antes respecto a la posibilidad de que los Mossos cumplan la orden de la Fiscalía General del Estado de investigar e impedir cualquier movimiento tendente a que se celebre el referéndum. Tras denunciar que algunos cuerpos policiales han entrado "en el juego político", aseguró que "los Mossos son una Policía profesional al servicio de las instituciones y el pueblo de Cataluña" en la que los ciudadanos confían.

Desde la CUP, la diputada Anna Gabriel sostuvo que la responsabilidad de que los catalanes puedan votar el 1-O recae en exclusiva en el Govern que dirige Puigdemont. "Esto es un pulso y esto va de quién aguanta un segundo más, y lo tenemos que aguantar nosotros", dijo.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, opuesto al 1-O, terció a su vez que Puigdemont es "un temerario" por "enfrentar a ciudadanos con sus alcaldes" y concluyó que "a estas alturas todo el mundo sabe que no habrá referéndum vinculante, efectivo y con garantías", por lo que "convendría que el Govern reconociera que no puede organizar el 1-O. No lo hará antes de la Diada", concluyó, "pero cuanto antes, mejor".