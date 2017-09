Respaldo "sin fisuras" de C´s a Rajoy para evitar el "bochorno" de otro 9-N

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió ayer del líder de C's, Albert Rivera, un respaldo "sin fisuras" ante el desafío de los independentistas catalanes. De mano, para que presente inmediatamente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley del referéndum, que puede ser aprobada hoy mismo en el Parlament. Ciudadanos, como el PSOE, desaconseja la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero quiere que en Cataluña se cumpla la ley. "Todas las ilegalidades que se cometan deben tener respuesta", dijo Rivera al término de su reunión de ayer con Rajoy en la Moncloa.

Pero, al mismo tiempo, el líder de C's aboga por que el Gobierno tome medidas "con proporcionalidad". La idea, en todo caso, es evitar el "bochorno" de otro 9-N, cuando considera que hubo un "vacío" y no actuaron ni la Fiscalía ni el Gobierno para impedir que se abrieran los colegios y se usara dinero público en el proceso participativo. "Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Confío en que esta vez el Gobierno no lo haga de la misma manera", explicó Rivera a los medios en declaraciones en el acto de apertura del año judicial.

El presidente de C's dio por seguro que entre hoy y mañana el Parlament aprobará la ley para amparar la consulta y la ley de transitoriedad jurídica.