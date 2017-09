Galicia, Cataluña y País Vasco figuran como naciones en el modelo territorial de Sánchez

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicó ayer, durante su intervención en los Desayunos Informativos de "Europa Press", su concepto de "nación de naciones", asegurando que además de España, que es una nación "no solo un Estado", en términos históricos, también tendrían esta consideración "al menos" Cataluña, País Vasco y Galicia. Respondía así a la pregunta de cuántas naciones tiene España y quiso dejar claro también que el concepto de nación no es "uniforme" sino "más complejo". Quiso dejar claro también que "España es una nación" en alusión a que los independentistas "la llaman Estado, no nación".

Sánchez defendió la propuesta del PSOE de considerar a España como "nación de naciones" alegando que se trata de un planteamiento "constitucional", que además es "coherente" con el pensamiento histórico federalista del PSOE y ha alegado que hay que vivir con "normalidad" el hecho de que España "es un país complejo y plural, donde conviven múltiples realidades nacionales". En su opinión, esta es precisamente la "gran fortaleza" de este país y cree que hay que vivirla "con orgullo".

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, mientras tanto, quiso dejar claro, después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicara su concepto de "nación de naciones", que ella tiene "absolutamente claro que Andalucía no es menos ni que Cataluña ni que Euskadi ni que Galicia".

Por otra parte, y a falta de una apuesta más clara, estas palabras de Sánchez sobre una España "nación de naciones" se limitan para el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, a un "debate nominalista". "Galicia está reconocida como nacionalidad histórica en la Constitución y en el Estatuto y como fogar de Breogán en el himno", apunta. El también candidato a la secretaría xeral de los socialistas gallegos dice sentirse más preocupado por cómo se situaría Galicia en unos "términos jurídico políticos" que ahora "están claros".

Otro de los candidatos a dirigir el PSdeG, Gonzalo Caballero, coincide que hay "un cierto debate nominal" al respecto y también en la inquietud por mantener el rol protagonista de Galicia . "Hay que definir qué supone esto y no caer en el debate nominalista", indica. Y es que, para él, "nacionalidad histórica" ya tiene un "contenido aproximado de nación". Caballero insiste en que Galicia debe hacer valer su posición actual ante una posible reformulación del Estado español, "asimétrica", lejos del "café para todos" que configuró el actual reparto de competencias. "Si se tiene que avanzar hacia un modelo de Estado plurinacional y de federalismo asimétrico, Galicia tiene que estar en el pelotón de salida", repite.

Ni Fernández Leiceaga ni Gonzalo Caballero son el candidato que cuenta con el respaldado de Ferraz y de la gestora del PSdeG para convertirse en el próximo secretario xeral en Galicia. Su opción es el diputado Juan Díaz Villoslada, que es también el más claro a la hora de secundar las palabras de Sánchez. "La respuesta rápida es sí, estoy de acuerdo", dice al ser preguntado por las palabras de Sánchez. Asegura que es así porque "hay que trabajar para buscar una solución que dé salida" a las aspiraciones de Cataluña, a la vez que recuerda que, junto con País Vasco y Galicia, ya fueron reconocidas como naciones históricas. Cree que este nuevo modelo de "nación de naciones" supondría para Galicia "más cuotas de autogobierno y mejorar el espacio estatutario, así como más espacio en materia de derechos cívicos y laborales". "Lo que estamos demandando en el Parlamento", apunta.

Sánchez anunció asimismo que el PSOE está "abierto a dialogar y a pactar con el Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica", un día después de que los socialistas presentaran una propuesta para crear una comisión en el Congreso que estudie la "modernización" del Estado autonómico y de que Mariano Rajoy dejara "abierta la puerta" a esta iniciativa del principal partido de la oposición.