Ciudadanos se suma al PSOE en su rechazo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña

Ciudadanos (C's) considera que aplicar el artículo 155 de la Constitución para impedir la consulta unilateral de autodeterminación anunciada en Cataluña el 1 de octubre "no es la alternativa". Con este parecer, expresado ayer por su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, el partido de Albert Rivera se une al PSOE en su rechazo a una opción que genera discrepancias en el propio PP, aunque el líder de este partido en Cataluña, Xavier García Albiol, la defienda sin ambages.

"Parece que esa no es la alternativa; existen muchos mecanismos para hacerlo, para evitar la aplicación de ese artículo. Estamos convencidos de que eso no va a suceder", dijo Villacís.

No obstante, Villacís concedió que no puede celebrarse una nueva consulta soberanista en Cataluña -después de la del 9 de noviembre de 2014- y no dudó en criticar al Gobierno de Mariano Rajoy, quien, a su juicio, debería haber tomado medidas al respecto "hace mucho tiempo".

"Yo soy más partidario de evitar los delitos que de perseguirlos", dijo Rivera el pasado mes de julio, desaconsejando la aplicación del 155. Entonces consideraba que para evitar la cita del 1-O "no hace falta gritar".

De igual modo, y por las mismas fechas, el PSOE hizo saber que el respaldo que ofrece a Rajoy para defender la legalidad vigente en Cataluña no incluye la aplicación del mecanismo disuasorio previsto en la Carta Magna para hacer cumplir sus obligaciones a una comunidad autónoma que se resiste a hacerlo.

Los socialistas tampoco ven con agrado el papel que el Gobierno está haciendo tomar al Tribunal Constitucional, porque rechazan de plano la reforma que a finales de 2015 concedió a la corte poder ejecutorio para hacer cumplir sus sentencias.

Así las cosas, el PSOE tiene previsto dar a conocer hoy las "iniciativas legislativas" que el partido anunció que presentaría en caso de que el "diálogo" al que su líder, Pedro Sánchez, invitó a Rajoy en su cita del mes de julio en la Moncloa "no pudiera llevarse a cabo".

Entre esas propuestas figura su pretensión de iniciar en el Parlamento el debate sobre la reforma constitucional pese a que, a día de hoy, no ha pactado con el resto de partidos cómo enfocar ese trabajo.

Las iniciativas beben de la hoja de ruta que pactó el PSOE con el PSC en su reunión conjunta de julio pasado, la "Declaración de Barcelona".