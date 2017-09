Xavier Garcia Albiol: ''Han pretendido vestir de demonio el artículo 155''

El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha pedido hoy al PSOE y a Ciudadanos (Cs) que expliquen cuál es su plan para frenar el referéndum anunciado para el 1 de octubre si descartan la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (CE), que prevé suspender la autonomía.

"Es momento de no ponerse de perfil, es momento de afrontar el reto con valentía. Sabemos lo que no quieren PSOE y Ciudadanos (Cs), pero el conjunto de los catalanes que no apostamos por la ruptura y el resto de los españoles queremos saber qué es lo que proponen estos partidos", ha señalado en el marco de una visita a Castelldefels (Barcelona).

El popular ha criticado que "algunos han pretendido vestir de demonio" el artículo 155, que a su entender sí que es factible y tiene la misma "carga democrática" que el resto de opciones que ofrece el marco constitucional.

Albiol ha subrayado que el gobierno catalán estará perpetrando "un golpe de Estado" y "un golpe a la democracia" si sigue adelante con la convocatoria de un referéndum "ilegal", y ha augurado una respuesta "proporcional" por parte del Estado.

"Si piensa que en 500 minutos se va a cargar una nación que tiene 500 años de historia es que no sabe donde vive", ha criticado el líder popular, en referencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

No obstante, ha asegurado que las puertas de La Moncloa están abiertas si Puigdemont quiere hacer una propuesta de última hora "de acuerdo a la legalidad" antes de llevar a votación el próximo miércoles en el Parlament la Ley del Referéndum.

"Aún dispone de una oportunidad, que hay por delante 72 horas para evitar ahondar y profundizar en la fractura social que ha provocado su actitud irresponsable y su voluntad de celebrar un referéndum ilegal", ha recalcado. En este sentido, ha avisado de que el PPC "no participará" en la votación de la mencionada Ley, si bien ha precisado que ejercerán su derecho a la oposición.

"Que tengan muy claro que el próximo miércoles, intenten lo que intenten, el PPC hará su oposición a ese golpe de Estado", ha subrayado. Albiol ha pedido a los militantes del PDeCAT y de ERC "que aún tienen dos dedos de frente" que eviten que los gobernantes catalanes llevan a Cataluña "hacia el precipicio".