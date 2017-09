Iceta: "Colau nos asegura que Barcelona no se saltará la ley el 1 de octubre"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirma que la alcaldesa de Barcelona y dirigente de los "comunes", Ada Colau, le ha asegurado que el Ayuntamiento "no se saltará la ley" el próximo 1 de octubre, cuando la Generalitat prevé convocar una consulta de autodeterminación.

En una entrevista, Iceta subraya que "no duda" en ningún momento de la palabra de Ada Colau, cuyo partido, Catalunya en Comú, ha aprobado apoyar el 1-O entendido como una movilización pero no como un referéndum, y aún no ha decidido si llamará o no a votar en la consulta.

"Hemos hablado con la alcaldesa de Barcelona, nos ha dicho que no se saltará la ley y no tenemos ningún motivo para pensar que hará otra cosa. Si nos han dicho que cumplirán la ley, ¿por qué hemos de dudar de su palabra? Si dudáramos, no podríamos gobernar juntos. Les creemos", dice Iceta sobre Colau y Barcelona en Comú, con quien el PSC comparte gobierno municiapl en Barcelona.

Preguntado sobre si los socialistas tienen garantía de ello, Iceta insiste: "Conozco a Colau, quizá no suficiente como querría, porque es un conocimiento relativamente reciente: no se saltará la ley. Entre otras cosas, porque un alcalde lo que quiere es seguir siendo alcalde. Por lo tanto, la alcaldesa no se saltará la ley", sentencia el líder dsocialista catalán.