Pedro Pitarch: "Un gobierno que antepone su política a la seguridad es ilegítimo"

El teniente general del Ejército Pedro Pitarch lleva cinco años retirado y por eso habla claro sobre el atentado de las Ramblas, un ataque que, sostiene, se podría "haber evitado" si la Guardia Civil hubiera estado al frente de la seguridad en Cataluña. De 70 años, Pitarch tiene una brillante hoja de servicio y una incontestable trayectoria profesional: jefe de la División de Estrategia del Estado Mayor de la Defensa, jefe de Logística del mando supremo de la OTAN en Bélgica, director general de Política de Defensa -el cuarto de Defensa en el primer gabinete de Rodríguez Zapatero-, jefe de la Fuerza terrestre del Ejército solo dos años después (2006) y comandante en jefe del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, donde finalizó su servicio activo.

- Afirma que el atentado de las Ramblas se habría evitado si la seguridad de Cataluña hubiera estado a cargo de la Guardia Civil. ¿Qué falló?

-Alcanar fue un error monumental porque dijeron que la explosión había sido un accidente doméstico y mantuvieron esa teoría durante 18 horas. A las cinco de la tarde se produce la matanza y les pilló por sorpresa. A la Guardia Civil no le habría pasado.

- ¿Por qué?

-Tal vez, al principio, la Guardia Civil hubiera tenido la misma teoría (la del accidente doméstico). Pero, considerando que había un herido de origen árabe, una explosión de por medio y un nivel 4 de alerta por riesgo de atentado... Como mínimo se habría interrogado al herido y se habría puesto en marcha la teoría de un posible atentado. Pongo un ejemplo: si llamas a un médico porque el niño está enfermo y resulta que tiene cólera, el médico puede tardar un tiempo en descubrirlo, pero si eso ocurre cuando hay una epidemia de cólera, lo primero que el médico pensará es que se trata de cólera. Pues lo mismo. Si hay una explosión enorme y musulmanes implicados, pues lo lógico hubiera sido, al menos, investigar qué pasa y duplicar patrullas, pero ni tan siquiera dejaron entrar a los efectivos de la Guardia Civil a inspeccionar los restos tras la explosión. Un fallo imperdonable.

- ¿Cree que se entendió su crítica a los mossos como una crítica al independentismo?

-Yo defiendo la unidad nacional, cierto, pero quiero que quede claro que mi crítica no es a los mossos como individuos, sino como organización. Los mossos, a título individual, son tan buenos o tan malos como los demás, pero como organización y dirección técnica está claro que ha primado el interés político, porque un nivel 4 de alerta es para estar atento, en tensión, pero parece que en Cataluña solo tenían un nivel 1 porque no se entiende. Un Gobierno que hace primar su objetivo político a la seguridad es ilegítimo y, si el señor Puigdemont tuviera media vergüenza, ya habría dimitido, porque lo que está en cuestión es la seguridad de los ciudadanos de Cataluña. Lo que ha pasado es imperdonable, sobre todo después de conocer que, en mayo, la CIA había advertido al CNI y a los Mossos d'Esquadra de lo que podía pasar... Lo que no sé es por qué la Audiencia Nacional no actúa de oficio para depurar responsabilidades.

- ¿Cree entonces que habría que depurar responsabilidades por lo ocurrido?

-Por supuesto. La política no admite mentiras pero el ejercicio de la política, sí. Y primar el objetivo político por encima de la seguridad es criminal. Si yo tuviera un familiar fallecido o herido tras los atentados, ya habría interpuesto una denuncia en el juzgado por negligencia en el incumplimiento de sus funciones.

- ¿Y porqué han mentido?

-Pues para proteger a los mossos, que yo creo que ellos entienden como el embrión del futuro ejército catalán. Así que, para proteger los posibles errores cometidos, mienten y ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

- ¿Habría usted aumentado la seguridad hasta el nivel 5?

-Sí, y por dos motivos. Primero por una orden moral, porque los ciudadanos de Cataluña tienen derecho al nivel de seguridad más alto que el Estado pueda darles y, en segundo lugar, porque la simple presencia del ejército, aunque solo fuera en instalaciones o edificios concretos, supondría un refuerzo en seguridad y un efecto disuasorio.