Iglesias y Colau organizan un acto de la Diada por "la soberanía de Cataluña"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, participará en el acto de la Diada que los "comunes" preparan para el 11 de septiembre en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el que también intervendrán los líderes de Catalunya en Comú, Ada Colau y Xavier Domènech, "en defensa de la soberanía" de Cataluña.

Fuentes de los "comunes" avanzaron a la agencia "Europa Press" que el lema del acto será "Un Catalunya soberana, diversa y valiente", que los tres líderes tomarán la palabra y que habrá actuaciones musicales.

Las mismas fuentes explicaron que el acto se enmarca en un comienzo del curso político marcado por los "ataques del Gobierno del PP" a la soberanía de Cataluña. Los "comunes" ven la próxima Diada como una oportunidad "inmejorable" para defender la soberanía del pueblo catalán en Cataluña, en el Estado y en Europa.

Reuniendo a Iglesias, Colau y Domènech, Catalunya en Comú pretende visualizar a "un solo pueblo construyendo una Cataluña nueva" y defender que la situación de bloqueo que vive la comunidad solo puede desencallar una nueva mayoría: la inmensa mayoría del pueblo catalán a favor del derecho a decidir.

Piden que esa nueva Cataluña cierre las puertas a la corrupción, con más democracia, transparencia y participación ciudadana, que ataque la situación de emergencia social, que apueste por la soberanía energética y las renovables y que modernice la economía "para entrar de lleno en el siglo XXI".

Por otra parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, anunció que los diputados de su partido abandonarán el Parlament cuando se voten las leyes de ruptura, ya que su partido se niega a participar en una votación que "liquida" el Estatut y la Constitución.

A menos de una semana para que, en el próximo pleno del Parlament, Junts pel Sí (JxS) y la CUP, invocando el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara, fuercen la aprobación de las leyes de desconexión sin necesidad de tramitarlas previamente, Iceta advierte que "llegado al extremo" de que el independentismo "vulnere los derechos de la oposición, se salte el reglamento y fuerce las instituciones", el PSC "no participará en la votación y abandonará el hemiciclo".

"No participaremos en una votación que liquida el sistema de Estado de derecho establecido por la Constitución y el Estatut. No participaremos y lo haremos de forma muy ostensible. No queremos tener nada que ver con un proceso que liquida el Estatut", dijo en alusión a las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica.

En declaraciones a "Efe", avanzó además que, en caso de que se aprueben finalmente las dos leyes de ruptura, su grupo renunciará a proponer ningún candidato a la eventual Sindicatura Electoral para la consulta del 1-O, como ayer les invitó a hacer, la portavoz de JxS, Marta Rovira. "Que se olvide", contestó Iceta. "Ya se lo pongo fácil. Si considera que el PSC tenía que tener uno (un vocal), ya pueden poner ellos uno de más".